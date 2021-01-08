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OSB’lerin elektrik tüketimi aralık ayında arttı

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, pandemiye rağmen üretim kararlılığını sürdüren OSB’lerde geçen yılın aralık ayında elektrik tüketiminin önceki yıla göre yüzde 9,8 arttığını, 2020'nin tamamında ise artışın yüzde 1,6 olarak gerçekleştiğini söyledi.

08 Ocak 2021 Cuma 14:12
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OSB’lerin elektrik tüketimi aralık ayında arttı

ANKARA - OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye’de sayıları 348’e ulaşan organize sanayi bölgelerinin çatı kuruluşu OSBÜK olarak OSB’lerin elektrik tüketimlerini düzenli olarak takip ettiklerini belirtti. Kütükcü, organize sanayi bölgelerinde elektrik tüketimindeki değişimlerin, ülkedeki sanayi üretiminin seyrini göstermesi açısından çok önemli olduğunu kaydetti. Kütükcü, ''Bugün baktığımızda organize sanayi bölgelerimizin, pandemiye rağmen Türkiye’nin sanayi üretimindeki lokomotiflik rolünü sürdürdüğünü görüyoruz'' dedi. 

Pandeminin ilk günlerinde yaşanan belirsizlikle organize sanayi bölgelerindeki elektrik tüketiminde yüzde 30’un üzerinde düşüş yaşandığını hatırlatan Kütükcü, OSB’lerin bu şoku kısa sürede atlatmayı başarıp, hızlı toparlanma refleksi gösterdiğini belirtti. Kütükcü, şöyle konuştu:

''Pandeminin ilk dönemlerinde, nisan ayında OSB’lerimizin elektrik tüketiminde yüzde 30,78, mayıs ayında ise yüzde 29,4 kayıp yaşadık. Temmuz ayında ise yüzde 3,7 gibi bir düşüş kaydedildi. Ancak bu üç ayın dışındaki tüm aylarda, OSB’lerimizin elektrik tüketimi pozitif tarafta seyretti. Yani OSB’lerimiz, pandeminin tüm zor şartlarına rağmen 2020 yılında da üretimden hiç kopmayarak yılın 9 ayında pozitif alanda kalmayı başardı. 2020 yılının tamamına bakacak olursak, elektrik tüketiminde 2019 yılına göre yüzde 1,6’lık bir artış olduğunu, OSB’lerimizin 2020’yi pozitif alanda kapattığını görüyoruz. Bu başarının mimarı organize sanayi bölgelerimizdeki 64 bin işletmemizi, çalışanlarını ve bu işletmelere hizmet üreten OSB yöneticilerimizi kutluyorum.'' 

Kütükcü, 2020 yılında Türkiye’de 14 yeni OSB kurulduğunu ve  2021 yılının ilk OSB’sinin de Mardin Midyat’ta kurulduğunu, böylece ülkedeki OSB sayısının 348’e ulaştığını  kaydetti. 
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Memiş KütükcüElektrik TüketimiOrganize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu
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