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OSB’lerdeki patentlerde otomotiv ve ilaç sanayisi öne çıktı

Geçtiğimiz günlerde OSBÜK ve Turkishtime’ın ortaklaşa hazırladığı ‘OSB Yıldızları 2020 Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Çalışmada ‘OSB’lerde En Çok Patent Alan İlk 50 Firma’ kategorisinde ilaç ve otomotiv sanayisi öne çıktı.

22 Aralık 2021 Çarşamba 10:48
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OSB’lerdeki patentlerde otomotiv ve ilaç sanayisi öne çıktı

İSTANBUL - Türkiye’deki üretimin yaklaşık yüzde 40’lık kısmı OSB’ler tarafından yapılıyor. Planlı sanayi modeli olarak OSB’lerin örnek bir yapı ortaya koyduğunun altını çizen Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, “Ülkemizde şu anda 357 organize sanayi bölgesi faaliyet gösteriyor. Bu OSB’lerden 260’ı ise işletme aşamasında. KOBİ fabrikası olan OSB’lerimiz ülke sanayisi için oldukça kritik bir öneme sahip” değerlendirmesinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Turkishtime’ın ortaklaşa hazırladığı OSB Yıldızları 2020 Araştırması’ndan da bahseden Akbulut, “En çok patent alan ilk 50 firma kategorisini incelediğimizde ise toplamda 664 patentin alındığını görüyoruz. Bu firmalar arasında en çok patent alan sektörlerin başında ilaç ve otomotiv endüstrisi öne çıkıyor” ifadelerini kullandı. OSB’lerdeki ilaç firmalarının toplamda 283 patent aldığının altını çizen Akbulut, otomotiv endüstrisine yönelik 329 patentin alındığını iletti.

OSB’LER TİCARİLEŞTİRME MERKEZİ NİTELİĞİNDE

OSB’lerde toplamda 69 bin 576 firmanın bulunduğuna vurgu yapan Akbulut, “OSB’lerdeki patent envanterinin ortaya konulması hususunda yapılan araştırma oldukça değerli. Firma sayılarını göz önünde bulundurduğumuzda patent alanındaki aksiyonların daha fazla artırılması gerekiyor. Farkındalık çalışmaları ve ihracatta patentin ürünlere kattığı değerin OSB’lerdeki firmalar nezdinde anlatılması oldukça kritik bir yere sahip” dedi.

Buluşların ihtiyaçlardan doğduğunun altını çizen Akbulut, “İmalatın yapıldığı sahalarda her zaman ihtiyaçlarda doğar. Üretim proseslerindeki ihtiyaçları giderecek buluşları sanayicilerle buluşturmak, patentin ticarileşmesi sürecini de artıracak buna bağlı olarak ülkemizin ihracattaki kilogram başı katma değeri de yükselecek. Bu kapsamda üniversite ve sanayicilerin yakın teması içinde çalışması kıymetli. Sonuç itibarı ile OSB’ler ticarileştirme merkezi niteliğinde oldukları kadar katma değerli üretimin odağında yer almaktalar. Ülkemizin dünya ekonomisinin ilk 10 ülkesi arasında yer alabilmesi için 1 Milyon patent hedefimize en büyük katkıyı sağlayacak olan OSB‘lere yenilik ve katma değer üretmek hususunda yol gösterici olmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OsbOtomotiv Ve Ilaç Sanayi
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