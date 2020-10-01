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OSB'ler son 6 ayın elektrik tüketimi rekorunu kırdı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Organize Sanayi Bölgelerimiz, eylülün ilk 25 gününde, son 6 ayın elektrik tüketimi rekorunu kırdı. Dolayısıyla üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, şimdiden güçlü bir büyümeye işaret ediyor" dedi.

01 Ekim 2020 Perşembe 12:45
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OSB'ler son 6 ayın elektrik tüketimi rekorunu kırdı

ANKARA - Bakan Varank, video konferans yöntemi ile katıldığı Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OBSÜK) toplantısında konuştu. Yılın ikinci çeyreğinin hem global ekonomi hem de Türkiye açısından zorlu geçtiğini kaydeden Bakan Varank, artan belirsizlik, durma noktasına gelen dış ticaret ve iç talepteki keskin düşüşün, karşılarına yeni bir düzen getirdiğini bildirdi. Varank, "Altı çok kaygan bir zeminde dengede durmaya çalıştık ve Allah'a şükür bunu başardık. Gösterdiğimiz ekonomik mücadeleyle, birçok ülkeden pozitif yönde ayrıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istihdam, finansman ve sosyal yardım alanlarında kritik adımlar attık" dedi.

'GÖSTERGELER, GÜÇLÜ BİR BÜYÜMEYE İŞARET EDİYOR'

Bakan Varank, sanayide elektrik tüketiminin de artış eğiliminde olduğunu belirterek, "Organize Sanayi Bölgelerimiz, eylülün ilk 25 gününde, son 6 ayın elektrik tüketimi rekorunu kırdı. Mart'a göre yüzde 7 daha fazla elektrik tüketiyorsunuz, bu üretimin izlediği seyir açısından çok anlamlı bir gösterge. Dolayısıyla üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, şimdiden güçlü bir büyümeye işaret ediyor. Ümit ediyorum ki, bu performansı yılın son çeyreğinde de sürdürecek, 2021'e iyi bir başlangıç yapacağız. Reel sektörün ilk 8 aydaki yatırım talebi, içinde bulunduğumuz salgın koşullarına rağmen, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 30 daha fazla. Ağustos'ta 911 yeni teşvik belgesi düzenledik. Sadece bu belgelerin yatırıma dönmesi sayesinde 18 milyar liranın üzerinde yatırım yapılacak ve 28 bin 400 vatandaşımıza yeni iş imkânları oluşacak" diye konuştu.

'HİÇBİR ŞEY BİLMİYORLAR AMA LAF ÇOK'

Geçen hafta sonu Gaziantep'te, son dönemde faaliyete geçen 300 tesisinin resmî açılışını yaptıklarını hatırlatan Bakan Varank, şöyle konuştu:

"Bu fabrikalar için Gaziantep sanayicileri 15 milyar liraya yakın yatırım yaptılar, 45 bin vatandaşımıza doğrudan istihdam oluşturdular. Biz bunları yaparken, hiçbir üretimi hiçbir katma değeri olmayan, heykel açmayı yatırım sanan muhalefet de boş durmadı. Anlamadan, dinlemeden çok afedersiniz cahilce hemen saldırıya geçti. Biz güya fabrika diye lokanta, eczane, market açmışız. 40-50 yıllık fabrikaları, sıfırdan açıyor gibi göstermişiz. İddiaları neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Bir kere bu arkadaşlar; komple yeni yatırımla ilave yeni yatırım arasındaki ayrımı bile bilmiyorlar. Ayrıca; firma açmak ile üretim tesisi açmanın aynı şey olduğunu düşünüyorlar. Bir firmanın birden fazla fabrikası olabileceğini kafaları almıyor. Sahada ne olup bittiğinden zerre haberleri yok. Hiçbir şey bilmiyorlar ama laf çok, ezber çok. Takip etmişsinizdir, ortaya atılan tüm iddiaları görüntülerle çürüttük, gerçekler hakkında da vatandaşımızı bilgilendirdik."

'HEM ÜLKEMİZE, HEM DE ZOR DURUMDAKİ ÜLKELERE NEFES OLDUK'

Varank, bakanlık olarak son 5 ayda önemli adımlar attıklarını, salgın döneminin en kritik ihtiyaçlardan biri olan, yoğun bakım solunum cihazını rekor sürede seri üretim bandından indirdiklerini bildirdi. Varank, şunları kaydetti:

"Hem ülkemize, hem de zor durumdaki ülkelere nefes olduk. 60 yıllık hayalimiz olan Türkiye'nin Otomobili fabrikasının temellerini Gemlik'te attık. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programımızın, makine sektöründeki 10 projesine destek vermeye başladık. Dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezini ülkemize kazandırdık. Aşı ve ilaç geliştirme alanında yürüttüğümüz projeler sayesinde, takip eden değil, tüm dünyanın dikkatle izlediği ülkelerden biri olmayı başardık. Bu çalışmaların sanayi ve üretimle bağlantısını da kurduk. Ar-Ge'den ürüne dönüşümü ve ticarileşmeyi destekledik. Türk Standardları Enstitüsü kanalıyla güvenli üretim, güvenli hizmet, güvenli turizm ve okulum temiz belgeleri vermeye başladık. Yapısal reformlarımız da hız kesmedi.Yaptığımız düzenlemeyle, teşvik tarihimizde ilk defa, şehirlerimizin önemli bir talebi olan ilçe bazlı teşvik sistemini hayata geçiriyor olacağız. Böylece, aynı ilde bulunan ilçeler arasında, gelişmişlik farklılıklarını ortadan kaldıracak, oralara yatırım çekebilecek benzersiz bir adım attık."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa VarankOsbElektrik TüketimiRekor
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