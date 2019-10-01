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Ortaca'da dalında 2 lira olan limon, pazarda 10 lira

Muğla'nın Ortaca ilçesinde limon hasadı başlarken, rekolte yüzde 50'yi aşkın oranda düştü. Limonun kilogramı dalında 2 lira iken, pazarda ise 7-10 lirayı buldu. Yapılan masraflar nedeniyle çiftçi, fiyattan ve rekolteden memnun kalmadığını belirtti.

Ortaca'da dalında 2 lira olan limon, pazarda 10 lira

Muğla'nın Ortaca ilçesinde limon hasadı başlarken, rekolte yüzde 50'yi aşkın oranda düştü. Limonun kilogramı dalında 2 lira iken, pazarda ise 7-10 lirayı buldu. Yapılan masraflar nedeniyle çiftçi, fiyattan ve rekolteden memnun kalmadığını belirtti.

01 Ekim 2019 Salı 10:21
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Ortaca'da dalında 2 lira olan limon, pazarda 10 lira

MUĞLA - Türkiye'de narenciye üretiminin göz bebeği konumundaki Ortaca'da limon hasadına başlandı. İlçedeki yaklaşık 30 bin dönüm alanda limon üretimi yapılırken, iyi verim alınan geçen yılın aksine bu sezon rekolte düştü. 2018'de 70 bin ton olan limon rekoltesi, bu yıl 20 bin tona indi. Geçen yıl dalında 90 kuruş, pazarda ise 5 liradan satılan ürünün fiyatı 2 kat arttı. Limon, dalında kilogramı 2 lirayı, pazarda ise 7-10 lirayı buldu. Ancak bu artış ne üreticiyi ne tüketiciyi memnun etmedi. Geçen yıl ucuza satılan ürüne tüketiciler bu yıl daha fazla para verecek. Daha fazla kazanacak gibi gözüken üretici ise, ürünün rekoltesinin düşük olması nedeniyle ilaç, gübre, yakıt gibi girdi maliyetlerini yani yaptığı masrafları çıkartıp çıkartamayacağını düşünmeye başladı.

Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salih Çöllü, "Geçen yıl 70 bin ton civarı limon rekoltesi vardı. Verimli bir yıl geçirdiğimiz için üretim fazlaydı. İklim şartları, ayrıca limonun dalında uzun süre kalması nedeniyle ağaca zarar verdiği için bu yıl rekolte oldukça düştü. Geçen yıla göre rekoltede, 50 bin ton düşüş var. Bu sene ürün pahalı olacak. Ancak bundan çiftçi kazanmayacak. Çiftçi masrafını ancak kurtarır" dedi. Çöllü, tüketiciye uygun fiyata ürün ulaşması için büyükşehir hallerinde kooperatiflere yer verilmesi için talepte bulunduklarını ifade etti.

Ortaca'da 1990 yılından bu yana 60 dönümlük arazisinde limon üreticiliği yapan Bayram Yaşar (55), girdi maliyetlerin yüksek olmasından dert yandı. Yaşar, "Ürün az olduğu için bu yıl fiyat yüksek. Pazarda fiyatın yüksek olmasının diğer nedeni girdi maliyetlerinin yüksek olmasından kaynaklanıyor. Örnek olarak işçilik, mazot ve ilaç fiyatlarının yüksekliğini gösterebiliriz. Giderler yüksek olunca ürün pazara ulaşıncaya kadar fiyat ister istemez artıyor" dedi.

Tüccarlık yapan Hüseyin Arslan ise, "Geçen yıla göre bu yıl rekoltede büyük düşüş var. Çiftçinin en büyük sıkıntıları ilaç ve mazot fiyatlarının yüksek olması. Limonun erken hasat edilmemesi gerekiyor. Bunun için yetkili birimlerin denetleme yapması gerekiyor. Ortaca limonunun kıymetini herkes bilmeli" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OrtacaLimonLimon Hasadı
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