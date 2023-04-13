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OPEC, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü günlük 2 milyon 320 bin varilde sabit tuttu

Bu yıl OECD talebinde geçen yıla göre günlük 140 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise günlük 2 milyon 180 bin varil artış bekleniyor.

13 Nisan 2023 Perşembe 14:43
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OPEC, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü günlük 2 milyon 320 bin varilde sabit tuttu
Ankara

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış öngörüsünü sabit tuttu.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol talebi büyüme öngörüsü değişmedi. Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 2 milyon 320 varil artarak 101 milyon 900 bin varile ulaşması bekleniyor.

Talebin OECD ülkelerinde geçen yıla göre günlük 140 bin varil artarak 46 milyon 100 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise günlük 2 milyon 180 bin varil artarak 55 milyon 800 bin varil olacağı hesaplanıyor.

Raporda, küresel ekonomik büyümenin yılın ilk çeyreğinde OECD ekonomilerindeki istikrarlı ekonomik aktivite, Çin'in ekonomisindeki toparlanmanın olumlu etkileri ve Hindistan dahil diğer Asya ülkelerindeki güçlü ekonomik büyüme verileriyle desteklendiği belirtildi. Son dönemde ABD bankacılık sektörünün yaşadığı türbülansın ekonomik etkisinin ise sınırlı kaldığı ifade edildi.

Ancak küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin, özellikle gelişmiş ekonomilerdeki sıkı para politikaları dikkate alındığında, ekonomik büyüme için aşağı yönlü riskler oluşturmaya devam ettiği uyarısında bulunulan raporda, buna bağlı olarak, yüksek faiz oranları ve yüksek enflasyonun, özellikle hizmet sektöründe petrol tüketimini yavaşlatabileceği belirtildi.

Raporda, yılın üçüncü çeyreğinde, ABD'deki seyahat döneminde akaryakıt tüketiminin artması ve ülkedeki hava trafiğinin Kovid-19 salgını sonrası seviyelere ulaşmasının küresel talebi destekleyen unsur olarak öne çıktığı kaydedildi.

Küresel petrol arzı martta azaldı

Rapora göre, küresel petrol arzı martta bir önceki aya göre günlük 200 bin varil azalışla yaklaşık 101 milyon 900 bin varile geriledi. Buna rağmen küresel arz, geçen yılki seviyenin 1 milyon 900 bin varil üzerinde gerçekleşti.

Grubun günlük ham petrol üretimi ise martta bir önceki aya kıyasla 86 bin varil azalarak yaklaşık 28 milyon 800 bin varil oldu. Böylece, OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı yüzde 28,8 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Suudi Arabistan'da arttı. Angola ise ham petrol üretiminin en fazla gerilediği ülke oldu. Günlük üretim, martta önceki aya göre Suudi Arabistan'da 44 bin varil artarken, Angola'da 64 bin varil geriledi.

Aynı dönemde, OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise 1 milyon 480 bin varil artarak yaklaşık 72 milyon 630 bin varil oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
KüreselpetrolPetrolİhraçEdenÜlkelerÖrgütüOPECPetroltalebi
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