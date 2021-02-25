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Online alışveriş yüzde 72 arttı

2020 yılında online alışveriş oranında artış yaşanırken, yüzde 72 seviyesine yükseldiği kaydedildi. Bu oran 2015 yılında yüzde 62 olarak görülürken, araştırmanın tüm Avrupa Birliği ülkelerini kapsadığı gözlendi.

25 Şubat 2021 Perşembe 10:18
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Online alışveriş yüzde 72 arttı

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 online alışveriş oranları belli oldu. Böylelikle 2020 yılında online alışveriş oranı artış yaşarken, yüzde 72 seviyesine yükseldiği kaydedildi. Bu oran 2015 yılına bakıldığında yüzde 62 olarak görülürken, araştırmanın tüm Avrupa Birliği ülkelerini kapsadığı gözlendi.

2020 yılında en çok online alışveriş yapan ülke ise yüzde 90 ile Hollanda olarak saptandı. İnternet üzerinden en çok satın alınan ürünler ise yüzde 64 ile kıyafet, ayakkabı ve aksesuar oldu. İkinci sıraya ise yüzde 32 ile film ve dizi satın almaları dahil olurken, üçüncü sırada yüzde 29 ile fast food zincirlerinden ya da yemek hizmetlerinden online siparişler yer aldı.

Ajans Press'in, e-ticaret ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini de inceledi. Dijital basın arşivinden derlenen bilgilere göre geçen yıl e-ticaret ile alakalı basına 26 bin 883 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece online alışveriş ile çıkan haber adedi ise 4 bin 677 olurken, Türkiye’de de pandemiyle birlikte online alışverişe büyük bir talep olduğu gözlendi. Türkiye’de yemek ve market sipariş başlığı ise 944 haberle gündemde yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OnlineAlışverişInternetAjans Press
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