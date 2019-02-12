On binlerce vatandaş bu yıl...

(DHA)

İstihdam hedefi doğrultusunda daha binlerce kişi işe yerleştirilecek. İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 3.243 işçi alınacak.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 3 bin 243 sürekli işçi alımına ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlandı. Geçen ay yapılan işçi alımlarıyla birlikte, 2019 yılında kamuya şu ana kadar 10 bin 389 işçi alınmış oldu. Memur alımlarıyla onbinlerce kişi 2019’da kamuda işbaşı yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda temizlik görevlisi, cankurtaran, mekaniker (pedallı araçlar), otobüs şoförü, aşçı, aşçı yardımcısı, elektrik tesisatçısı, güvenlik görevlisi, havuz suyu operatörü, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, garson, resepsiyon görevlisi, soğutma ve iklimlendirme teknisyeni, bilgisayar donanım teknikeri, çim alan tesisi ve yönetimi teknikeri, makine teknikeri, gençlik lideri ile muhasebeci meslek kolunda sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek. Temizlik görevlisi olarak alınacaklar engelli ve eski hükümlüler arasından seçilecek.

SINAV VE KURAYLA

Gençlik lideri, muhasebeci, çim alan tesisi ve yönetimi teknikeri alımı sözlü sınav ile diğer branşlardaki işçi alımı ise kura ve sözlü sınavla yapılacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak işçi alımında 3 bin 243 kişiden 278’i engelli, 146’sı ise eski hükümlüler arasından seçilecek. Muhasebeci ve gençlik kadroları için lisans düzeyinde yapılan 2018 KPSS’nin P3 puan türünden en az 60 puan almış olma şartı aranıyor. Başvurular 15 Şubat’a kadar İŞKUR’un internet sitesi üzerinden yapılacak.

İŞKUR tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı’na gönderilen listede yer alan adayların kura çekim yeri ve tarihleri bakanlığın internet sitesinden duyurulacak. Noter huzurunda yapılacak kura çekimini adaylar da izleyebilecek. Kura ile açık iş sayısının 4 katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek. Adaylar bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek. Kura sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacak. Adaylar genel kültür ve genel yetenek alanında rastgele seçtikleri kapalı zarflardaki sorulara yazılı cevap verecek. Mesleki bilgi, beceri ve görevlerine ilişkin konularda ise adayların yetkinliklerini ölçmeye yönelik eğitim düzeylerine uygun değerlendirme esas alınacak. Sözlüde başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor.

10 BİN 389'A ULAŞTI

2019 yılı ocak ayı kamuya işçi alımları; TCDD 353, BOTAŞ 186, Sağlık Bakanlığı 6 bin 409, ETİ Maden İşletmeleri 198 kişi olurken, şubat ayında da Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 3 bin 243 kişi işçi olarak alınacak. Böylece, 2019’da kamuya alınan işçi sayısı 10.389’a ulaşacak. Kamuya işçi alımları yıl boyu devam edecek.

BİNLERCE MEMUR ALINACAK

Konuyla ilgili derlemelere göre İŞKUR 2019’da 70 bin kişiyi kamuda işe yerleştirecek. Kamuya 25 bin sağlıkçı, 20 bin öğretmen alınacak. Türkiye Kömür İşletmeleri’ne 15 bin 500 işçi, 10 bin bekçi, Diyanet’e 6 bin 100 personel, PTT’ye 1100 kişi, TCDD’ye 356 kişi alınacak.