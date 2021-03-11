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Ödünç: "Tek Enerjinin çalışmaları ülkemize değer katıyor"

AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ ÖDÜNÇ:TEK ENERJİ’NİN ÇALIŞMALARI ÜLKEMİZE DEĞER KATIYOR DEDİ

11 Mart 2021 Perşembe 13:48
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Ödünç: "Tek Enerjinin çalışmaları ülkemize değer katıyor"

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğinde olan Bursaray istasyonlarını güneş enerjisi santrallerine çevirme projesine devam eden TEK Enerji’nin çalışmaları, Ankara’nın da yakın takibinde. Firmayı ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, “Destek noktasında üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi. AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Bursa ray’ın 30 istasyonunu güneş enerjisi panelleriyle donatmaya devam eden TEK Enerji’yi ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş’tan bilgi alan Ödünç, destek mesajı verdi.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPARIZ.

Yönetim Kurulu İbrahim Şahintaş’tan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alan Atilla Ödünç, “Ülke olarak en önemli cari açık kalemimizi ithal enerji oluşturuyor. Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bu kapsamda sanayi kuruluşlarımızın ve konutlarımızın alternatif enerji kaynaklarına yönelmeleri büyük önem taşıyor. Kentimize ve ülkemize katma değer sağlayacak, ekonomik anlamda fayda getirecek çalışmaları desteklemek bizim için çok önemli. Bu sebeple enerji sektöründe münferit ve kurumsal çözümler sunan Bursa TEK Enerji'nin çalışmalarını ilgiyle takip ediyoruz. Güneş enerjisi yatırımlarının hızla arttığı günümüzde, bu çerçevede yapılacak yatırımlarla ilgili bürokratik anlamda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” diye konuştu.

TSE BELGESİ ALAN TEK FİRMAYIZ.

TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş ise AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç’ün ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türkiye’de güneş enerji santrali (GES) alanında Türk Standartları Enstitüsü belgesi olan tek firma olduklarını ifade eden Şahintaş, “Güneş enerjisinden elektrik üretmek, günümüzde değeri her geçen yıl daha da anlaşılan bir uygulama. Türkiye’deki çok büyük şirketler artık enerjisini güneşten üretiyor. Biz de çalışmalarımızı buna uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliği yaparak hayata geçirdiğimiz en son çalışmamızda 30 Bursa ray istasyonun çatısını güneş enerjisi santraline dönüştürmeye başladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş’ın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz bu projeyle Bursa, toplamda 17 milyon TL’lik tasarruf sağlamış olacak. Yakın zamanda hayata geçireceğimiz yeni projelerimizle kentimizin ve ülkemizin enerji ihtiyacına çözüm üretmeyi sürdüreceğiz. Desteklerinden dolayı Sayın Milletvekilimiz Atilla Ödünç’e de teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

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AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ ÖDÜNÇ:TEK ENERJİNİN ÇALIŞMALARI ÜLKEMİZE DEĞER KATIYOR DEDİ
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