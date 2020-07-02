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Ödemeler 8 Temmuz'da başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Temmuz'dan itibaren başlayacağını duyurdu.

02 Temmuz 2020 Perşembe 11:31
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Ödemeler 8 Temmuz'da başlıyor

ANKARA - Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemelerinin, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz'da gerçekleştirileceğini belirtti. Selçuk, "15 Mart’tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için 8 Temmuz'da, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden T.C. Kimlik Numarasının son hanesi '0', '2' ve '4' olanlara 9 Temmuz, '6' ve '8' olanlara ise 10 Temmuz’da ödemeler yapılacak" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 02.07.2020 11:44
Anahtar Kelimeler:
Aile Bakanı SelçukNakdi Ücret Desteği
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