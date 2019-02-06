Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101918
ALTIN
220.237
DOLAR
5.2175
STERLİN
6.7515
EURO
5.9399
Orta Çağ’dan pati izleri
Orta Çağ’dan pati izleri
Kadınların beyni erkeklere göre daha genç kalıyor
Kadınların beyni erkeklere göre daha...
14 Şubat’a özel teknolojik kampanya
14 Şubat’a özel teknolojik kampanya
Badmintonda Özge Bayrak'tan madalya
Badmintonda Özge Bayrak'tan madalya
Annelere 'bebek maması' uyarısı
Annelere 'bebek maması' uyarısı

Ocak ayında ekonomide yaşanan gelişmeler

Ocak ayında ekonomi gündemine damga vuran gelişmeler belirlendi. Araştırmaya göre, dolar 204 bin 771 haberle ocak ayında en çok konuşulan ekonomi başlığı olurken, altın ise 26 bin 233 habere konu oldu.

Ocak ayında ekonomide yaşanan gelişmeler

Ocak ayında ekonomi gündemine damga vuran gelişmeler belirlendi. Araştırmaya göre, dolar 204 bin 771 haberle ocak ayında en çok konuşulan ekonomi başlığı olurken, altın ise 26 bin 233 habere konu oldu.

06 Şubat 2019 Çarşamba 14:38
9 Okunma
Ocak ayında ekonomide yaşanan gelişmeler

İSTANBUL - Medya Takip Merkezi (MTM), Ekonomi Gazetecileri Derneği için yaptığı araştırmada ocak ayının ekonomi başlıklarını belirledi. Araştırmaya göre, yılın ilk ayında yüzde bir değer kaybeden dolar kuru, yeni yılın ilk enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yönünü yukarı çevirdi. Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik ve özellikle doların güç kaybetmesi, altını yeniden ön plana çıkardı. Dolar, 204 bin 771 haberle ocak ayında en çok konuşulan ekonomi başlığı olurken, altın medyada 26 bin 233 haberle yer aldı.

Ocak ayı enflasyonu ise bir önceki aya oranla yüzde 1.06, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 1,06 arttı. TÜFE'de yıllık yüzde 20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,16 artış gerçekleşti. Ekonomistler enflasyonun ocak ayında yüzde 1.00 artmasını, yıllık enflasyonun ise yüzde 20.30'da kalmasını bekliyordu. Enflasyon konusu, medyada 70 bin 499 habere konu oldu.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı. Buna göre, ocak ayında ihracat, özel ticaret sistemine göre yüzde 5,93 artışla 13,71 milyar dolar oldu. Genel ticaret sistemine göre ise yüzde 6,3 artışla ocak ayında 13,9 milyar dolarlık ihracat yapıldı. En fazla ihracat yapılan ülkeler ise sırasıyla Almanya, İtalya ve İngiltere olurken, AB'nin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 51,3 oldu. MTM’nin araştırmasına göre ihracat, ocak ayının 102 bin haberle medyada en çok yer alan ikinci ekonomi başlığı oldu.

GELİR VERGİSİ REFORM PAKETİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Gelir vergisinde yapılan düzenleme, geçtiğimiz ayın öne çıkan konularından bir diğeriydi. Yapılan düzenleme ile kıdem tazminatındaki gelir vergisi kesintisinin iade edilmesi kararlaştırıldı. Buna göre, 27 Mart 2018'den önce işten ayrılanlara karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamında yasal haklarına ek olarak ödenen tazminatlar, iş kaybı, iş sonu tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlardan yapılan gelir vergisi kesintisinin iadesi sağlanacak.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren gelir vergisi düzenlemesi ile öne çıkan vergi konusunun, ocak ayı kapsamında yapılan medya araştırmasında 89 bin 279 habere yansıdığı belirlendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ocak AyıEkonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dövizde son durum
Dövizde son durum
Turizmde 'ölü sezon'da rekor artış
Turizmde 'ölü sezon'da rekor artış
British American Tobacco Türkiye, “En İyi İşveren” seçildi
British American Tobacco Türkiye, “En İyi İşveren” seçildi
Dolar 5.21, euro 5.96 ve sterlin 6.80 lirada
Dolar 5.21, euro 5.96 ve sterlin 6.80 lirada
Venezuela Merkez Bankası’nda kriz başladı
Venezuela Merkez Bankası’nda kriz başladı
Ocak 2019 ihracat rakamları açıklandı
Ocak 2019 ihracat rakamları açıklandı
Çin tatilde, internet alışverişi yavaşladı
Çin tatilde, internet alışverişi yavaşladı
Ocak enflasyonu açıklandı
Ocak enflasyonu açıklandı
Dolar 5.22, euro 5.98 lira
Dolar 5.22, euro 5.98 lira

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ