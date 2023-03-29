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Nurdağı'nda depremzede esnaf için "çelikten çarşı" yapılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depreme dayanıklı çelik konstrüksiyon çarşı oluşturuluyor.

29 Mart 2023 Çarşamba 14:14
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Nurdağı'nda depremzede esnaf için "çelikten çarşı" yapılıyor

GAZİANTEP - Depremlerden en çok etkilenen yerlerden Nurdağı'nda yapımına başlanan çarşı, 18 bloktan oluşacak.

İçinde 163 dükkan bulunacak çarşıda fırın, market, pastane, lokanta gibi işletmeler yer alacak.

Proje sorumlusu inşaat mühendisi Arda Ceneviz, AA muhabirine, 25 ve 100 metrekarelik dükkanlardan oluşan çarşının yapımının sürdüğünü söyledi.

Çarşıda insanların günlük ihtiyaçlarının karşılanacağı iş yerleri bulunacağını belirten Ceneviz, "Ayrıca kıraathane, kütüphane ile insanların gezebileceği yerler yapılıyor. 40 duşluk kadın ve erkeklerin ihtiyacının karşılanacağı hamam da yapılıyor. Bunların hepsi çelikten." dedi.

Çarşı 45 günde tamamlanacak

Çalışmaların yüzde 50'sinin tamamlandığını, zemin betonunun ise birkaç güne tamamen döküleceğini dile getiren Ceneviz, çarşıyı 45 gün içinde tamamlayıp teslim edeceklerini kaydetti.

Dükkanların yapımı tamamlandıktan sonra ilgili kurumlarca çevre düzenlemesinin yapılarak vatandaşın hizmetine sunulacağını belirten Ceneviz, diğer çalışmaların tamamlanmasıyla çarşının hizmete girmesinin 2,5-3 ayı bulacağını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Depremzede EsnafNurdağı
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