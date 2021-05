NURCAN ÖZDEMİR’DEN TECRÜBE PAYLAŞIMI

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği’nin (NİLSİAD) öncülüğünde, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) işbirliğiyle düzenlenen Değerler Buluşuyor Tecrübe Konuşuyor söyleşilerinin konuğu, EPSA Yalıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir oldu. Türkiye’nin en başarılı kadın girişimcilerinden biri olma unvanını da taşıyan Nurcan Özdemir programda hem başarı hikâyesini anlattı hem de girişimci adaylarına tecrübeleri ile cesaret verdi. Programa katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Her alanda başarılı rol model kadın sayısının artması bizi gururlandırmaktadır. Kadınların iş hayatında daha fazla yer alması için TOBB çatısı altında yoğun çaba sarf ediyoruz. 2007 yılında kurduğumuz Kadın Girişimciler Kurulumuz bugün dünyanın en büyük kadın networklerinden birisi haline geldi. Kadın girişimcilerimiz 81 il ve 160 ilçenin tamamında sahadalar, ürettikleri projelerle kadın girişimciliğin ülkemizde gelişmesi için çalışıyorlar. İşte bu noktada başarılı olmuş rol model kadın girişimcilerimizi tanıtmak ve motive etmek yürüttüğümüz diğer projeler kadar değerli bir çalışma. Nurcan Özdemir de başarılı olmuş örnek kadın girişimcilerimizdendir. Bir dönem TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığı da başarıyla yürütmüştür. Kendisi ile gurur duyuyorum. NOSAB ve NİLSİAD’ı bu güzel organizasyon için tebrik ediyorum dedi. Programın açılışında, NOSAB Müteşebbis Heyet Başkanı ve NİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras ve NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez selamlama mesajlarını pandemi sebebiyle video yoluyla iletti. NOSAB Müteşebbis Heyet Başkanı ve NİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aras da, Anadolu’dan gelip büyük bir mücadele örneği göstererek iş dünyasında kendine önemli bir yer edinen Nurcan Hanım, inşaat ve imalat gibi zor bir sektörde güzel işler yapmış. Kendisine bundan sonraki hayatında da başarılar diliyorum derken, NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Gülmez, Nurcan Hanım hem iş kadını olarak hem de sivil toplum kuruluşlarındaki aktif yaşantısıyla örnek bir kişilik. Böyle önemli isimlerin tecrübeleri, hem kadınlara hem de gençlere yol gösterici olacaktır. Kendisine teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Liseyi bırakıp çalışmak zorunda kaldım. Özel bir televizyon kanalında yayınlanan söyleşide, Nurcan Özdemir, Gazeteci Elif Sezgin’in sorularını yanıtladı.7 kardeşli bir ailenin 3. çocuğu olarak Ardahan’ın Ardıçdere köyünde doğduğunu ve 15 yaşına kadar burada yaşadığını ifade eden Özdemir, Bursa’ya göç ettik ve kalabalık bir aile ile büyük bir şehirde ayakta kalabilmek için çalışmak zorundaydık. Mevcut şartlardan dolayı lise öğrenimini yarıda bırakıp iş hayatına atılmak zorunda kaldım. Bu hep içimde kalmıştı ve çok sonraları çocuklarım varken dışarıdan liseyi bitirip diplomamı da aldım dedi. İlk iş hayatına bir tekstil fabrikasında işçi olarak başladığını belirten Özdemir, “1992 yılında işçi olarak çalışırken bir avukatın yanına sekreter olarak girdim. Daha sonra orada beni fark eden bir iş insanı kendisiyle çalışmamı teklif etti. Daha çok havalandırma ağırlıklı bir iş yapıyorduk. 1998 yılında satış ve pazarlama müdürü olarak bu işten ayrıldım. O dönem yalıtım işi çok yeni başlıyordu ve bu benim şansım oldu. 1999’un başlarında da kendi iş yerimi kurdum” şeklinde konuştu. Düştüğünde hemen kalkıp yola devam etmek gerekiyor, Çocukluğundan beri çok büyük hayaller kurduğunu ifade eden Özdemir, Çocukken annem bizi tarlaya götürdüğünde araba kullanan kadınlar gördükçe, ben de bir gün böyle olacağım diye hayaller kurardım. Sıfır sermayeyle gelişmekte olduğunu gördüğüm yalıtım sektörüne de bu cesaret ve özgüvenle girdim. Girişimcilik cesaret, risk ve özgüven istiyor. Düştüğünde hemen kalkıp yola devam etmek gerekiyor.35 m2 dükkânımı ilk açtığımda kiramı zor ödedim. Üstelik erkek egemen bir sektördeydim diye konuştu. Başarısızlık hayatın her alanında ve her zaman var. Önemli olan o başarısızlıkla karşılaştığında onu başarıya giden bir yol olarak görmek ve pes etmemek diyen Özdemir, Merdivenleri tek tek, her tarafın ağrıya ağrıya çıkmak zorundasın. Hiçbir şey bir anda olmuyor ifadelerini kullandı. Özdemir, gelecekteki yeni hedeflerinden bahsetti. Sektöründe bir kadın tarafından yüzde yüz yerli sermayeyle kurulan ve üretim yapan tek kişi olduğunu ifade eden Özdemir, bu sektörde ve her sektörde kadınların artması gerektiğini de ifade etti. Özdemir şunları söyledi: “Şu anda 20 bin metrekarelik bir alanda, 15 bin metrekaresi kapalı bölümde üretim yapıyoruz. 250’ye yakın ürün ürettiğimiz fabrikamızda, inşat sektörüne yapı kimyasalları dışında diğer 5 bin m2’de de farklı bir şey yapmak istedik ve beyaz eşya ile otomotive ambalaj malzemesi üretiyoruz. İhracatımızın en çok olduğu ve Ar-Ge çalışmalarımıza ağırlık verdiğimiz bölüm yapı kimyasalları. 380 bin ton gibi büyük bir kapasiteye sahibiz. Gelecek dönemdeki yatırımlarından da bahseden Özdemir, TEKNOSAB’da 15 bin metrekarelik bir alanda yatırımımız olacak. Orada tamamen beyaz eşya ve otomotiv ile ilgili ürünlerimizi geliştirmek ve büyütmek istiyoruz. İstanbul’da merkez ofis düşünüyoruz, global marka olmamızın zamanı geldi bunla ilgili de çalışmalarımız var. EPSA her geçen gün büyüyecek. Ayrıca bizim sektörümüzde lider olan bir yabancı ortakla da önümüzdeki günlerde bir şirket evliliği planlıyoruz diye konuştu. Nefes Dağyenice’ yatırımı. Özdemir, şöyle devam etti: Bursa’da Dağyenice bölgesinde 327 dönüm bir alanda turizm yatırımımız var. İsmi ‘Nefes Dağyenice’ olan bu yatırımımız, konaklama, restoran, oyun parkurlarının olduğu komplike bir turizm tesisi olacak. Vatandaşlarımız bu doğa harikası yerde birkaç gün konaklayıp gönüllerince eğlenebilecekler. Çalışmalar sürüyor, Temmuz ayında bir açılış planlıyoruz. Sektörde kadın olmanın zorluklarına da değinen Özdemir, sözlerini “Erkek egemen bir sektörde kadın olarak kendimi kabul ettirmekte zorlandım. Ama en büyük sermayem insanlarla güven dayalı iletişimim, inancım ve çalışkanlığım oldu. Her platformda kadınlar desteklenmeli ve imkân verilmelidir. Bu yolda zorluklar yaşasam da bu zorluklara çok teşekkür ediyorum. Tecrübelerimle kadın girişimci adaylarına rehberlik etmeye çalışıyorum” şeklinde tamamladı. EPSA Yalıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir konuk olduğu programın son bölümünde, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Karadere, genç girişimci Gizem Nur Bilgeç ve NOSAB Müteşebbis Heyet Başkanı ve NİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras’tan gelen soruları da cevapladı. Program, NOSAB ve NİLSİAD tarafından Nurcan Özdemir adına dikilen fidanın sertifikasının kendisine verilmesiyle sona erdi.