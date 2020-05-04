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Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici fiyatları (TÜFE) Nisan ayında aylık bazda yüzde 0.85 arttı ve yıllık enflasyon geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 19.5 düzeyinden, yüzde 10.94'e geriledi.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:42
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Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki dört aylık artış yüzde 3.16 ve on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 12.66 düzeyini buldu.

Nisan'da, endekste kapsanan 418 maddeden, 87 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 61 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı ve 270 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 4.90 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 4.91 ile eğlence ve kültür ve yüzde 5.54 ile ulaştırma oldu. 

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 31.32 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 20.34 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 14.52 ile konut oldu.

Aylık en yüksek azalış yüzde 1.83 ile ulaştırma grubunda oldu. Ana harcama grupları itibarıyla azalış gösteren diğer gruplar ise yüzde 1.23 ile haberleşme, yüzde 0.67 ile eğlence ve kültür ve yüzde 0.32 ile konut oldu. 

Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, yüzde 4.66 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4.08 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 2.53 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1.11, Aralık ayına göre yüzde 2.24, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.27 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12.18 arttı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Nisan 2020EnflasyonTüik
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