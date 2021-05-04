Niğde’de patates ekimi başladı

NİĞDE - Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, mayıs ayının gelmesiyle çiftçilerin bölgede patates ekimine başladığını kaydetti. Kentte bu sezon yaklaşık 235 bin dekar alanda patates üretilmesi beklendiğini, Niğde'nin Türkiye'nin patates ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sini karşıladığını anlatan Başkan Kenar, "Yine de çiftçi olarak üretmeye devam edeceğiz, patateslerimizi toprakla buluşturacağız. Bölgede patates ekimi tüm hızıyla devam ediyor. Bu sene de geçen yılki kadar patates ekileceğini düşünüyorum. Çünkü çiftçimizin bölgemizde fasulye, patates ve buğday gibi ürünlerden başka alternatif ürün yetiştiremiyor. Sancılı da olsa patates ekmeye devam edeceğiz. Geçen dönem yaklaşık 235 bin dekar alanda patates ekildi. Bu yıl da aynı alan kadar ekileceğini düşünüyoruz" dedi.



Konaklı beldesinde yaklaşık 100 dekar alanda patates eken çiftçi Bayram Elmas da ağustos ayında patates hasadı yapılacağını anlattı. Ekimde aile bireyleri olarak çalıştıklarını ifade eden Elmas, şöyle konuştu:



"2020 yılında çiftçiler olarak biraz üzüldük. Emeğimizin karşılığını alamadık. Girdi maliyetleri yüksek. Bu sene yine yükseldi. Bizim fazlasında gözümüz yok. Sadece maliyetimizi kurtaralım üstünde de küçük bir ekmek parçası yersek o yeter. Patatesi 4-5 TL'ye satmanın hesabını yapmıyoruz. Tüketiciyi de düşünüyoruz. TMO, patates alımı yaptığı için devletimizden Allah razı olsun. Öncelikle Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz, çok isabetli bir karardı."



Elmas, bu alımların ekim-kasım gibi yapılsaydı daha fazla çiftçinin yararlanabileceğine dikkati çekerek, alım sayesinde taban fiyatın belirlendiğini ve üreticinin korunduğunu vurguladı.