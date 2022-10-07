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Niğde’de kışlık patates hasadı başladı

07 Ekim 2022 Cuma 14:56
Niğde’de kışlık patates hasadı başladı

NİĞDE - Türkiye'de patates üretiminde ikinci sırada yer alan Niğde'de kışlık patates hasadına başlandı. Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, bu yıl 170 bin dekarda yaklaşık 700 ton patates rekoltesi beklendiğini kaydetti.

Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Konaklı Beldesi'nde kışlık patates hasadına katıldı. Kenar, kentin patatesiyle ünlü olduğunu kaydederken, verimin yüksek olduğunu söyledi. Kenar, şöyle konuştu: "Bu yıl Niğde'de 170 bin dekarda yaklaşık 700 ton patates rekoltesi bekliyoruz. Geçen yıla göre yüzde 20'ya yakın artışımız var. İnşallah bu yıl patates sıkıntısı çekmeden kışı geçireceğiz. Geçtiğimiz yıllara göre verim bu sene biraz daha güzel. Doğal afet yaşanmadı. Bu sene dekar bazında geçtiğimiz yıllara göre bir tona yakın fark var. Dekarda verim 4-5 ton civarında. Patates 4-5 lira arasında satılıyor" dedi.

Beldede 100 dekarda ekim yapan Fethi Efe de patateste verimin çok güzel olduğunu dile getirerek, "Tonaj güzel olduğu için fiyatlar da iyi oluyor. Kilosu 4-5 lira arasında satılıyor. Bu sene doğal afet olmadığı için kalite de güzel" dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
NiğdeKışlık Patates
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