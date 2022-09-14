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Niğde elması yurt dışına ihraç ediliyor

14 Eylül 2022 Çarşamba 15:07
Niğde elması yurt dışına ihraç ediliyor

NİĞDE - Türkiye'de geçen yıl 552 bin ton ürünün alındığı, bu sene de 650 bin ton rekoltenin beklendiği elma üretiminde ikinci sırada yer alan Niğde'de hasat başladı. Kentin farklı noktalarında yetiştirilen elmalar Rusya, Irak, Suriye, Türk devletleri ve Hindistan’a ihraç edilmeye başlandı. 


 

Üretilen elmaların 250-300 bin tonu ihracata uygun çeşitleri oluştururken, bunun yaklaşık 100-150 bin tonu da ihracata gidiyor.  SAS Tarım İşletmesi de Bor ilçesi Çukurkuyu Kasabası'ndaki  2 bin 200 dekarlık alanda elma hasadını sürdürüyor. Niğde'de faaliyet gösteren SAS Tarım İşletme Müdürü Suriyeli Muhammet Kodo, bahçelerinde 4 çeşit elma bulunduğunu ve yaklaşık 10 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.  Kodo, 2 bin 200 dekar alanda 10 bin ton elma rekoltesi beklediklerini kaydetti. Kodo, ürettikleri elmalar Hindistan, Irak, Suriye ve Arap ülkelerine ihraç ettiklerini söyledi. Kırmızı skarlet ve golden elma çeşitlerini hasadının yapıldığını hatırlatan Kodo, "Şu anda kırmızı skarlet ve golden elma çeşitlerimizin hasadını yapıyoruz. Bu yıl 2 bin 200 dekar elma bahçemizde yaklaşık 8 bin ile 10 bin ton arasında rekolte bekliyoruz. Ürettiğimiz elmalar Hindistan, Irak, Suriye ve Arap ülkelerine ihraç ediyoruz. Elma bahçemizde yaklaşık 500 işçi çalışmakta olup elma hasadımız Ekim ayının sonuna kadar devam ediyor" dedi.


 

ÜRETİMDE DÜNYA 3’ÜNCÜSÜ


 

Niğde Elma Üreticileri Birlik Başkanı Atilla Kaplan da  Niğde olarak erkenci elma olarak bilinen ‘gala’ çeşidinin hasadına başlandığını kaydetti. Ağustos ayı içerisinde başlayan elma hasadının Ekim ayının sonuna kadar devam ettiğini kaydeden Kaplan, “Niğde bölgesinde ürettiğimiz elma çeşitlerimiz daha çok gala, golden, skarlet.. Türkiye, dünyada elma üretiminde 4 milyon 500 bin ton üretimle 3’ncü sırada yer alıyor. Niğde ise elma fidanı bakımından Türkiye’de birinci, üretimde Türkiye’de ikinci sırada yer alıyor” dedi.


 

ÜRETİM ARTIYOR


 

Türkiye’de üretilen 4 milyon 500 bin ton elma üretiminin içerisinde ihracatın çok fazla olmadığını kaydeden Kaplan, “Niğde’de yeni bahçelerin kurulmasıyla üretim de artıyor. Geçen yıl 552 bin ton TÜİK verilerine göre ama bu yıl rekolte beklentimiz 600 bin ton civarında olmasını bekliyoruz. Devletimizin bahçe kurulumu tesislerine verdiği destekler var ama üretimimiz de arttı ve bunu ihraç etmemiz lazım ve bunun içinde ihracatın desteklenmesini bekliyoruz. Dış pazarın istediği elmaları biz Niğde’de kaliteli bir şekilde üretmeye devam ediyoruz. Bunun tanıtımını iyi yapıp bunun desteğini iyi yapılırsa hem devletimizin kazanması açısından hem de biz üreticilerin kazanması açısından son derece önemli bizim için” diye konuştu.


 

YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLİYOR


 

Kentte üretilen elma çeşitlerinin Arap ülkelerinin yanı sıra Ortadoğu, Uzakdoğu ülkelerine ve Rusya’ya ihraç edildiğini kaydeden Kaplan, şunları kaydetti: “Yetiştirilen elmalar Rusya, Irak, Suriye, Türk devletleri ve Hindistan’a gönderiliyor. Elma üretiminde rekolte, kalite ve aroma anlamında iddialı bir kentiz. Yüksek kaliteli elma üretimi yapmamızdan dolayı kentimizde üretilen elmaların çoğunluğunu yurt dışına farklı noktalara pazarlıyoruz.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Niğde ElmasıIhraç
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