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Niğde'den tanzime günlük 100 ton patates gidiyor

NİĞDE Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Niğde’den tanzim satış noktalarına günlük 100 ton patates gittiğini söyledi.

Niğde'den tanzime günlük 100 ton patates gidiyor

NİĞDE Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Niğde’den tanzim satış noktalarına günlük 100 ton patates gittiğini söyledi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 14:07
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Niğde'den tanzime günlük 100 ton patates gidiyor

NİĞDE - Niğde'de Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla çiftçilerden alınan günlük ortalama 100 ton patates, İstanbul, Bursa, Ankara ve Balıkesir gibi illerdeki tanzim satış noktalarına gönderiliyor. Hükümet, Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla cumartesi gününden itibaren tanzim satış noktalarında satılmak üzere Niğdeli çiftçilerden patates alımına başladı. Niğde'den günlük ortalama 100 ton patates, Ankara, İstanbul, Bursa ve Balıkesir gibi illerdeki tanzim satış noktalarına gönderiliyor.

ODA BAŞKANI KENAR: 'TANZİMLE PATATESTE FİYAT BELİRSİZLİĞİ ORTADAN KALKTI'

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Bağlama beldesindeki patates yüklenen depoda gazetecilere yaptığı açıklamada, sebze ve meyvedeki aşırı fiyat artışından dolayı önceki günlerde Hükümetin 'tanzim satış' adı altında tüketiciyi desteklemek anlamında bir uygulama başlattığını hatırlattı. Tanzim satışların başlamasıyla Niğde'de patateste fiyat belirsizliğinin ortadan kalktığını belirten Kenar, şunları kaydetti:

"Fiyat belirsizliğinden çiftçiler mağdur olmuştur. Çiftçilerde, 'Önceki yıllarda olduğu gibi patatesler yine elimizde mi? kalacak' diye bir düşünce haiz olmuştur. Ama Hükümetimiz şu anda tarım kredi kooperatifleri aracılığıyla ilimizden patates almaya başlamıştır. Cumartesi gününden beri 8-10 kamyon patates gönderildi. Kooperatifimizin fasulyede olduğu gibi patateste de fiyat belirlemesinin piyasaya denge getirdiğini düşünüyorum. Çiftçilerimiz de fiyattan memnun. Şu anda günlük yaklaşık 100 ton patates gidiyor. Ama açılacak tanzim satış mağazalarına göre daha artacağını düşünmekteyiz."

'ÇİFTÇİNİN ELİ RAHATLADI'

Gölcük Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Safvan Karanfil de devletin tanzim satışlarla devreye girmesiyle hem çiftçilerin elinin rahatladığını hem de tüketiciye daha ucuz ürün sunulduğunu belirterek, "Bu ürünler direkt depodan öncelikle Bursa, İstanbul, Balıkesir Ankara'daki tanzim satış mağazalarına gönderiliyor. Devletimizin verdiği destekle aynı zamanda kaliteli ve ucuz ürünü halkımıza sunmaktayız. Uygulamadan çiftçilerimiz de memnun. Kooperatif olarak biz de memnunuz. Çünkü çiftçiler girdiler için bizden kredi kullanıyor. Biz de çiftçilerin ürünlerini aldığımız için sıkıntıya girmeden kredilerini ödeyebiliyorlar aynı zamanda da önümüzdeki yıl gübre, tohum, mazot ve yem gibi ihtiyaçları için kredi kullanabilecekler" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NiğdePatatesTanzim
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