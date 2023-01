New York'taki Türkevi'nde ekonomi ve ticaret zirvesi düzenlendi

Türkevi'nde 1'incisi düzenlenen Trend&Trade Türkiye-Amerika Ekonomi ve Ticaret Zirvesi'ne New York Belediye Başkanı Eric Adams, Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, Prospect Park Belediye Başkanı Mohammed Khairullah, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, ASKON USA Başkanı Ayhan Özmekik ile Türk ve ABD'li iş insanları katıldı.

Orhan Aydın, buradaki konuşmasında, etkinliğin Türkiye ve ABD için faydalı olacağına inandığını belirterek, ekonomi ve ticaretin iki ülke arasındaki işbirliğinde önemli bir unsur olduğunu söyledi.

Türkiye ile ABD'nin ticaret hacminden bahseden Aydın, "Hedefimiz karşılıklı ticaretimizi geliştirmek ve Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak." dedi.

Aydın, Türkiye ile ABD'nin neredeyse her alanda işbirliği fırsatı olduğunu vurgulayarak, Kuzey ve Güney Amerika pazarına Türkiye'den gelen ürünleri sunmak üzere ABD'de bir "ihracat üssü" kurmayı istediklerini bildirdi.

Türkiye'nin Avrupa, Afrika, Asya ve Orta Doğu pazarına yakınlığına işaret eden Aydın, ABD'li girişimcileri de Türkiye'de yatırıma davet etti.

- "200'den fazla üyeye ulaştık"

ASKON USA Başkanı Özmekik de kısa bir süre önce kurulduklarını anımsatarak, "200'den fazla üyeye ulaşarak ABD'deki en büyük Türk-Amerikan sivil toplum kuruluşu olmuş bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

ABD'deki Türk toplumunu bir arada ve daha dinamik tutacaklarını anlatan Özmekik, ABD-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesinde de rol oynayacaklarını söyledi.

Özmekik, Türk ürünlerinin ABD pazarında yer almasına öncülük edeceklerinin altını çizerek, "Bugün burada kurulacak önemli bağlantıların ve işbirliği fırsatlarının belirlenen hedeflere ulaşma sürecine büyük katkı sağlayacağını umut ediyorum, birlikte ticaret yapabilme kültürümüzün artmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Etkinlikte Belediye Başkanları Adams, Sayegh ve Khairullah da birer konuşma yaptı.