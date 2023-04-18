New York Fed imalat endeksi nisanda beklentileri aştı

New York

New York Fed'in nisan ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi, nisanda 35 puan artışla 10,8'e yükselirken 2022 Temmuz'dan bu yana en yüksek değerini aldı. Bu dönemde beklentileri aşan verinin eksi 18 değerini alması öngörülüyordu.

İmalat sektöründeki 4 ay aradan sonra büyümeye işaret eden endeks, mart ayında eksi 24,6 olarak gerçekleşmişti.

Yeni sipariş endeksi nisanda 47 puan artışla 25,1'e sevkiyat endeksi de 37 puan yükselerek 23,9'a ulaştı.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 6,6'ya çıktı.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.