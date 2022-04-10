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Nebati: Türkiye’nin enflasyon oranı her ay düşecek

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10 Nisan 2022 Pazar 17:50
Nebati: Türkiye’nin enflasyon oranı her ay düşecek

İSTANBUL (DHA)

Kapanma döneminde Türkiye’nin her türlü zorlukla mücadele ettiğini belirten Bakan Nebati, o zamanlar her şeyin kötü olacağının söylenmesine rağmen Türkiye’nin bunların üstesinden geldiğini kaydetti. Bakan Nebati, “Türkiye 2020 yılında 1,8’lik büyüme ile dünyadan pozitif olarak ayrışan ülkelerden birisi oldu. 2021’de ise yüzde 11 büyüyen, kapasite kullanım oranları ise yüzde 80’e gelen, ihracatını 125 milyar dolara çıkarmış bir ülke oldu. Ticaretimiz ise daha iyi oldu ve kur ataklarına rağmen yolumuza devam ettik" dedi.

 “AYNI SOFRADA, PAZARDAYIZ"

 Yaşanan tüm zorluk ve sıkıntıya rağmen Türkiye’nin her zaman bunları atlatıp yoluna devam edecek kapasitede olduğunu ifade eden Bakan Nebati şunları söyledi:

 “Biz gözlerimizi kapatıp yaşanan zorlukları görmezden gelmiyoruz. 21’inci yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılıdır. Küresel krizin ortasındayız. Salgın bitti dedik. Tedavide, petrol fiyatlarında ciddi sorunlar var. Fiyatlar her yerde yükseliyor.  Ama bir ülke çıktı. Bir lider çıktı. Ukrayna'yla da Rusya'yla da sorunların giderilmesinde İstanbul’u merkez yaptı. İstanbul merkez olmakla zaten övünüyordu, şimdi bu kanıtlandı. Biz böyle bir ülkeyiz. Onun için biz hep beraberiz. Pazardaki fiyatları biliyoruz. Biz de bu ülkede yaşıyoruz. Aynı sokakta, pazarda, sofrada, minibüste, otobüsteyiz. Bu toplumun, bu halkın, bu milletin, gençlerin, kadınların, çocukların, iç dünyasının, çalışanların ne istediğini biliyoruz. Sıkıntıları paylaşıyoruz. Bu sıkıntıların üstesinden gelecek azmi ise ortaya koyuyoruz, koymaya devam edeceğiz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan NebatiEnflasyon
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