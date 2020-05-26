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'Narenciyede yüzde 80’in üzerinde kayıp var'

ADANA Çitfçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Çukurova'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle narenciye bahçelerinde yüzde 80'in üzerinde ürün kaybı oluştuğunu söyledi.

26 Mayıs 2020 Salı 12:59
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'Narenciyede yüzde 80’in üzerinde kayıp var'

Adana Çitfçiler Birliği Başkanı Doğru, geçen hafta ülke genelinde etkili olan mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklıkları nedeniyle Çukurova’daki narenciye çeşitlerinden erkenci limon, mandalina, portakal ve bazı orta erkenci mandalina çeşitlerinde büyük oranda meyve dökümü yaşandığını belirtti. Yaptıkları ilk gözlemlere göre, yüzde 80'in üzerinde meyve döküm zararı olduğunu belirten Doğru, "Ova genelinde bölge farkı olmaksızın her yerde zarara yol açan aşırı sıcaklar ve poyraz, narenciye üreticilerimizin henüz sezonun başındayken morallerinin bozulmasına sebep oldu" dedi.

Adana’da ekim alanları her yıl artan narenciyenin bazı çiftçiler için tek geçim kaynağı olduğunu vurgulayan Başkan Doğru, "Bu durum çiftçi kadar bölge ve ülke ekonomisine de zarar vermiştir. Ülkemizin yaş sebze ve meyve ihracatında önemli bir yeri olan narenciyedeki bu zarar ihracatımızı da olumsuz etkileyecek, döviz girdimizde azalma yaşatacaktır" diye konuştu.

'TARSİM SICAK VE POYRAZI AFET SAYMIYOR'

Narenciye ekim alanlarının büyük bölümünün Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) aracılığıyla sigortalı olmasına rağmen aşırı sıcak ve poyraz  zararının kapsam dışında bulunmasının çiftçileri zor durumda bıraktığını belirten Doğru, şöyle konuştu:

"Geçen hafta TARSİM Genel Müdürümüz Serpil Günal ile yaptığım telefon görüşmesinde; oluşturdukları Bilim Kurulu aracılığıyla sıcak ve poyraz riskinin de incelenerek çalışma yapacaklarından dolayı memnuniyet duydum ve umarım bu risk de poliçeye eklenerek narenciye üreticilerimizin zararı karşılanır. Zarar raporlarına göre zararın boyutu daha net ortaya çıkacak ve zirai kredi borçlarının ertelenmesi için gerekli girişimlerde bulunma şansımız olacaktır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaçiftçiBaşkanMutlu DoğruNarenciye
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