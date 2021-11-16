Mustafa Kemal Çiçek’ten alkışlanacak hamle

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

32 yıllık protez saç sektörünün iş insanı Mustafa Kemal Çiçek önümüzde ki Aralık ayı boyunca merkezlerden birinin bir aylık cirosunu Çocuk esirgeme kurumuna bağışlayacağını açıkladı.

Daha önce saçsızlık sorunu olan Alopesi hastalığı yaşayanlara ücretsiz uygulama ve kemoterapi tedavisi gören saçları belirli bir zaman sonra, tedavi sürecinde dökülen hastalara maliyetine uygulamalar yaparak adından söz ettiren Mustafa Kemal Çiçek şöyle açıkladı : Çocuklar bizim geleceğimiz. Pandemi sürecinde herkes kendi sağlığı ile ilgilendiğinden dolayı tabii ki ayrıca değişen ekonomi gücünden de kaynaklanan ihmalkarlık kimsesiz çocuklardan yansıdığını düşünüyorum. Bu sebepten protez saç merkezlerimizin Aralık ayı cirosunu çocuk esirgeme kurumuna bağışlama kararı almış bulunmaktayım. Yüzlerce üyemizin Aralık ayı boyunca desteklerini bekliyorum.