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MÜSİAD'dan iş dünyasına Karz-ı Hasen çağrısı

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "İş dünyamızı kadim geleneklerimiz ve yardımlaşma kültürümüzden miras Karz-ı Hasen anlayışını desteklemeye ve yaygınlaştırmaya davet ediyorum." dedi.

13 Mart 2023 Pazartesi 13:34
MÜSİAD'dan iş dünyasına Karz-ı Hasen çağrısı
İstanbul

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla yardımlaşmanın önemine işaret ederek, iş dünyasını kadim geleneklerden bir miras olan Karz-ı Hasen anlayışına destek olmaya çağırdı.

Mahmut Asmalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremler sonrası afet bölgesinde ticaret hayatının yeniden ayağa kaldırılması için atılan adımları değerlendirdi.

Bölgedeki iş ve ticaret hayatının önemine dikkati çeken Asmalı, MÜSİAD'ın depremden etkilenen üyelerine Karz-ı Hasen anlayışı ile destek olduğunu belirtti.

Asmalı, bu kapsamda bölgedeki MÜSİAD üyelerine faizsiz veya hibe sermaye desteği sağladıklarını ifade ederek, iş dünyasını da Karz-ı Hasen anlayışını desteklemeye ve yaygınlaştırmaya davet etti.

MÜSİAD Başkanı Asmalı, şu ifadeleri kullandı:

"Afet bölgesinde depremden etkilenen vatandaşlarımıza yönelik kapsamlı çalışmalarımızın yanında, bölgedeki iş ve ticaret hayatının yeniden ayağa kaldırılması için MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı ile bölgedeki üyelerimize sermaye desteği sağlıyoruz. Bununla birlikte üyelerimizden alınan zorunlu aidatları da Karz-ı Hasen anlayışıyla bu sandığa aktararak, böylesi felaketlerde ve ihtiyaç halinde faizsiz veya hibe olarak afetten etkilenen ve zarar gören üyelerimizin kullanımına sunuyor, öz kaynaklarını destekliyoruz.

Bu vesileyle iş dünyamızı kadim geleneklerimiz ve yardımlaşma kültürümüzden miras Karz-ı Hasen anlayışını desteklemeye ve yaygınlaştırmaya davet ediyorum. Gün bir ve beraber olma günüdür. Yaralarımızı birlikte saracak, beraber ayağa kalkacağız."

AA

Anahtar Kelimeler:
MÜSİADIş Dünyası
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