MÜSİAD Ankara depremzedeler için "istihdam seferberliği" başlattı

Ankara

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından Ankara'ya yerleşen ve hayatını yeniden kurmaya çalışan vatandaşların iş bulabilmeleri için destek sağlayacaklarını ifade etti.

Üyelerinin halihazırda 2 bin işletmeyle 30 bine yakın istihdam sağladığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Depremin ilk gününden itibaren MÜSİAD Ankara üyelerimizin destekleriyle bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak için 175 tır sevk ettik. Depremzedelerin hayatlarının bir an önce normale dönebilmesi için de tüm gücümüzle milletimizin yanında olacağız. Bu kapsamda MÜSİAD Ankara olarak istihdam seferberliği başlatıyoruz. İş arayan depremzede vatandaşlar, www.musiadankara.org.tr adresinde paylaşılan link üzerinden kayıt yaptırabilirler."