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Müracaatlar 17 Nisan'da başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çeyiz hesabı ödemeleri için bankalara müracaatların 17 Nisan'da başlayacağını, ilk ödemelerin ise Mayıs ayı içerisinde yapılacağını açıkladı.

Müracaatlar 17 Nisan'da başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çeyiz hesabı ödemeleri için bankalara müracaatların 17 Nisan'da başlayacağını, ilk ödemelerin ise Mayıs ayı içerisinde yapılacağını açıkladı.

11 Nisan 2019 Perşembe 13:31
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Müracaatlar 17 Nisan'da başlıyor

ANKARA - Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında, 3 yıllık süreyi doldurarak evlenen katılımcıların gerekli müracaatları hesaplarının bulunduğu bankalara yapabileceklerini kaydetti. Bakan Selçuk, 15 bankada 22 bin 344 katılımcının 'Çeyiz Hesabı' açtığını, hesap açanların evlilik tarihinden önce en az 3 yıl düzenli ödeme yapmaları gerektiğine işaret etti. Selçuk, kişilerin 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yaptıkları takdirde devlet katkısı ödemelerini alabileceğini bildirdi. Bakan Selçuk, "18 yaşından küçükler adına veli veya yasal vasi tarafından çeyiz hesabı açılabilir" dedi.

Bakan Selçuk, 2019 yılı için 'Çeyiz Hesabı'nda katılımcıların yatıracağı aylık alt limitin 155 lira 26 kuruş, üst limitin ise 1.552 lira 65 kuruş olduğunu dile getirdi. Selçuk; üç aylık ödemeyi seçenlerin bu rakamların üç katını yatırabileceğinin de altını çizdi. Bakan Selçuk, çeyiz hesabına yapılan devlet katkısı oranlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"3 yıllık birikim sonucunda alınacak devlet katkısı oranı yüzde 10’dan yüzde 20’ye, verilebilecek en yüksek tutar 4 bin liradan 6 bin 500 liraya; 4 yıllık birikim sonucunda alınacak devlet katkısı oranı yüzde 15’ten yüzde 22’ye, verilecek en yüksek tutar 4 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya; 5 yıl ve üzerindeki sürede alınacak devlet katkısı oranı yüzde 20’den yüzde 25’e, verilebilecek en yüksek tutar 5 bin liradan 9 bin liraya çıkarılmıştır."

Zehra Selçuk, çeyiz hesabı ile yuva kurmayı düşünen gençleri tasarruf etmeye teşvik etmek ve biriktirdiği meblağa belirli bir oranda devlet katkısı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çeyiz Hesabıödeme17 Nisan
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