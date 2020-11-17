Mr. Jade Avrupa kalitesini Türkiye’ye taşıyor

HABER: DİNÇER KARACALAR



İş ve müzik dünyasındaki başarılarıyla adından söz ettiren Mr. Jade, hem moda hem de yiyecek içecek sektörüne el attı. Ünlü sanatçı, Avrupa’da üretimini yaptırdığı erkek giyim ürünlerini “Jade” markasıyla Türkiye’de moda tutkunlarıyla buluşturmaya başladı.



TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN KAFE VE RESTORANLARIN DA SATILIYOR



Mr. Jade, “Jade” markasıyla ayrıca kahve, çikolata ve çay da üretiyor. Jade Coffee, Jade Chocolate ve Jade Tea, Türkiye’nin önde gelen kafe ve restoranlarında müşterilere sunuluyor