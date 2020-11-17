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Mr. Jade Avrupa kalitesini Türkiye’ye taşıyor

İşadamı ve müzisyen Mr. Jade, ticaret hayatına “Jade” markasıyla devam ediyor. Erkek giyim ürünlerinin yanı sıra kahve, çikolata ve çay da üreten sanatçının “Jade” marka ürünleri, Türkiye’nin önde gelen restoranlarında satışa sunuluyor.

17 Kasım 2020 Salı 11:09
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Mr. Jade Avrupa kalitesini Türkiye’ye taşıyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

İş ve müzik dünyasındaki başarılarıyla adından söz ettiren Mr. Jade, hem moda hem de yiyecek içecek sektörüne el attı. Ünlü sanatçı, Avrupa’da üretimini yaptırdığı erkek giyim ürünlerini “Jade” markasıyla Türkiye’de moda tutkunlarıyla buluşturmaya başladı.

TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN KAFE VE RESTORANLARIN DA  SATILIYOR

Mr. Jade, “Jade” markasıyla ayrıca kahve, çikolata ve çay da üretiyor. Jade Coffee, Jade Chocolate ve Jade Tea, Türkiye’nin önde gelen kafe ve restoranlarında müşterilere sunuluyor

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 17.11.2020 11:20
Anahtar Kelimeler:
Mr. JadeAvrupaTicaretMarka
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