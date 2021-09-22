Mobilya sektöründe Turquality destekleri nelerdir?

DİNÇER KARACALAR

Mobilya sektörü, ülkemizin lokomotif sektörleri arasındadır. Global ölçekte daha iyi bir konuma gelmesi noktasında ciddi potansiyeli vardır. Estetik ve tasarım üzerinde durulmaya devam edilmesi önemlidir. Türk mobilya sektörü, tasarımı ürünleri ve markaları ile uluslararası pazarda yer edinirken, hem markalaşma, hem döviz girdisi artışında, Turquality desteklerinden yararlanırlar ise, önümüzdeki süreçte kilogram başına olan ihracatları artacaktır.

Ülkemizin devlet destekli ilk marka programı olan Turquality, hem teşvik, hem değer oluşturan bir iş modeli olduğundan, ürün ve hizmet üreten tüm sektörler tarafından yoğun talep görüyor. Son dönemlerde iş süreçlerini uçtan uca dijitalleştirerek geleceğe hazırlanan işletmeler, aynı zamanda global alanda markalaşma çalışmalarına hız katmak için rotalarını Turquality’e çeviriyor. Sektör lideri Progroup Uluslararası Danışmanlık 19 yıldır, Türk firmalarının stratejik, fonksiyonel ve operasyonel yönetim düzeylerini uluslararası şirketlerin seviyesine çıkararak, Türk markalarının global pazarlarda rekabet etmelerine rehberlik ediyor.

Turquality destekleri hakkında bilgiler veren Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi:

“Gizli ihracat kahramanları arasında olan mobilya sektörünün, Turquality kapsamına girmesini, yönetim işleyişinin sistematikleştirilmesini, kilogram başına ihracatın artışını, işlerin daha sanatsal, estetik ve değerli bir hale getirilmesine Progroup olarak rehberlik ediyoruz. Geçtiğimiz ay yayınladığımız Turquality’nin etki analiz raporuna göre, Turquality’den önce kilogram başına ihracat 6,91 dolar iken, Turquality kapsamına girildikten sonra kilogram başına ihracat 12,19 dolara çıkmıştır. Yine, Turquality’ye giren firmaların, ihracat yaptığı ülke sayısı %78,6 artmıştır. Özetle, Turquality iş modeli ile firmalar, sürdürülebilir bir şirket olarak ihracatlarını artırırken, global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir” dedi.

ÜRÜN SEKTÖRÜ TURQUALITY DESTEKLERİ