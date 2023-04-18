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Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı ilk çeyrekte 2 milyar dolara yaklaştı

Türkiye'nin mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 1,6'lık artışla 1 milyar 963 milyon dolara ulaştı.

18 Nisan 2023 Salı 11:19
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Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı ilk çeyrekte 2 milyar dolara yaklaştı
İstanbul

 Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, ilk çeyrekte yüzde 2,5 artışla 61,6 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek ocak-mart dönemi ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü de ihracatta rekor kırdı. Ocak-mart döneminde sektör ihracatı 1 milyar 963 milyon dolara yükselerek bu alandaki en yüksek ilk çeyrek gelirine imza atıldı.

Şubatta Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle düşüş yaşayan sektörün ihracatı martta 760 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En yüksek ihracat Irak ve İsrail'e

Bu yılın ocak-mart döneminde en yüksek ihracat 216,6 milyon dolarla Irak'a yapıldı. Onu 106,8 milyon dolarla İsrail, 100,2 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti. İlk üç pazarda da düşüş görülmesi dikkati çekti. Düşüş oranı Irak'ta yüzde 6,6, İsrail'de yüzde 12, Birleşik Krallık'ta yüzde 4,7 olarak gerçekleşti.

En çok ihracat yapılan ilk 10 pazar arasındaki diğer ülkeler Almanya, İran, Libya, ABD, Fransa, Rusya ve Fas olarak sıralandı.

İhracatta ilk 10 ülke arasındaki en yüksek artış yüzde 181,7 ile Rusya'da (59,6 milyon dolar) gerçekleşti. İran'a yapılan ihracatta ise yüzde 47,5'lik (84,4 milyon dolar) artış yaşanması dikkati çekti.

Suudi Arabistan'a ihracat yüzde 5 bin 269 arttı

Türkiye'nin yılın ilk çeyreğinde 1 milyon doların üzerinde mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yaptığı 109 ülke arasında en yüksek artış Suudi Arabistan'da yaşandı.

Suudi Arabistan'a yapılan mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı ocak-mart döneminde yüzde 5 bin 269,1'lik artışla 31,6 milyon dolara yükseldi. Onu yüzde 229,8'lik artışla Tayland, yüzde 215,9 ile Letonya, yüzde 181,7 ile Rusya, yüzde 114,7 ile Belarus, yüzde 103,2 ile Tacikistan izledi.

Macaristan, Brezilya, Litvanya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya, Afganistan ve Kongo da yüksek artış yaşanan ülkeler arasında yer aldı.

"10 milyar dolarlık hedefe ulaşacağımıza inanıyorum"

İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, AA muhabirine verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, yaşanılan deprem felaketinin herkesi derinden yaraladığını, tüm sektörlerin şubat ayı boyunca afet bölgesine destek olmak için seferber olduğunu söyledi.

Yaraların sarılmaya başlanmasıyla birlikte mart ayında sektörlerin toparlanmaya başladığını dile getiren Özkan, "Gerçekleşen afetin ardından sekteye uğrayan sektörler mart ayında üretim çarklarının dönmeye başlamasıyla tekrar hareketlilik kazandı ve böylece ihracat rakamları da artmaya başladı." dedi.

Özkan, Cumhuriyetin 100. yılında büyük başarılar ve büyük mutluluklar hayal ederek 2023'e başladıklarını ancak büyük bir felaket yaşadıklarını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnanıyorum ki 100. yılımızda da küllerimizden doğacağız ve afet bölgesi en kısa zamanda eski günlerine dönecek. Bölgedeki tüm firmalarımızın da tekrar üretim faaliyetlerine dönebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Mart ayında ülkemizin yakaladığı ihracat başarısı yaşadığımız zorlu günlerin üzerine bir nebze de olsa yüzümüzü gülümsetti.

Sektör olarak da hem geçtiğimiz iki ayı hem de geçtiğimiz yılın mart ayını geride bırakan bir rakama ulaştık. İstikrarımızı sürdürerek yıl boyunca artan ihracat rakamlarına ulaşmak istiyoruz. Tüm paydaşlarımız büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu yıl için 10 milyar dolarlık bir hedef ortaya koymuştuk, inanıyoruz ki başaracağız."

AA

Son Güncelleme: 18.04.2023 11:22
Anahtar Kelimeler:
Mobilyakağıtveormanürünleriihracatı
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