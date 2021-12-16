MMA TÜRKİYE SMARTIES ÖDÜLLERİ SAHİPLERİYLE BULUŞTU!

DİNÇER KARACALAR
Mobil Pazarlama Derneği MMA (Mobile Marketing Association) tarafından düzenlenen ve bu sene Ece Sükan’ın sunumuyla MMA EMEA Youtube kanalında dün akşam canlı yayınlanan SMARTIES Ödül Töreni online olarak gerçekleşti. Marka, ajans ve teknoloji sağlayıcılarının birlikte ortaya koyduğu "MODERN PAZARLAMA" yaklaşımlarını ve bunun sonucunda "MOBİLDE ETKİ YARATMA" konularını ödüllendiren dünyadaki ilk yarışma programı olan SMARTIES, 11.senesinde rekor başvuru sayısına ulaştı . Eti Pazarlama Grup Başkanı Zeynep Dipçin AKDOĞAN Başkanlığında pazarlamanın öncü isimlerinden oluşan Juri üyeleri başarılı kampanyalar arasından mobil yaratıcılığın ‘’En’’lerini seçti.
MMA Türkiye SMARTIES Ödül Töreni’nde 4 ana kanal; ‘’Marketing Objectives’’ , ‘Media’’, ‘’Technology’’ , ‘’Business Transformation 2021’’ altında yer alan 25 Kategoriden; toplamda 32 Bronz, 25 Silver , 11 Gold ve 2 Endüstri Ödülü sahipleriyle buluştu. Etkinlik, Juri Başkanı Zeynep Dipçin Akdoğan’ın konuşması ile başladı, MMA Türkiye Smarties Ödül Töreni ve hemen ardından MMA EMEA Ödül Töreni ile devam etti.
EMEA BÖLGESİ’NİN 54 ÖDÜLÜNDEN 35’İ TÜRKİYE’DEN!
EMEA Bölgesi’nin SMARTIES kazananlarının büyük çoğunluğunun Türkiye’den çıkması dikkat çekti. Toplamda 54 Ödül arasından; 16 Bronz SMARTIES’in 13’ü, 17 Silver SMARTIES’in 14’ü, 20 Gold SMARTIES’in 8’i ve 1 Endüstri Ödülü’nü yerli kampanyalar eve götürmeye hak kazandı ve Türkiye globalde büyük başarı elde etti.
MMA TÜRKİYE SMARTIES 2021 KAZANANLAR LİSTESİ:
BRAND EXPERIENCE
Bronz SMARTIES:
- ‘’ETİ POPKEK’TE BOŞ YOK!’’ - ETİ | MILKLAB
- ‘’DORITOS BOLDY YOU, ##DARETOGOFORIT’’ - DORITOS TURKEY | OMD TURKEY
- ‘’YUMOŞ BUILDING’’ - YUMOŞ | WUNDERMAN THOMPSON TURKEY
Silver SMARTIES:
- ‘’COCA-COLA SUMMER MUSIC UPLIFTING BREAKS’’ - THE COCA-COLA COMPANY | CARAT TURKEY
Gold SMARTIES:
- ‘’DIMES BATTLE SMOOTHIE X MILKSHAKE’’ - DİMES | REKLAMANIA CREATIVE / CATS&DOGS
LEAD GENERATION/ DIRECT RESPONSE/ CONVERSIONS
Bronz SMARTIES:
- ‘’DİMES BATTLE SMOOTHIEXMILKSHAKE’’ - DİMES | REKLAMANIA CREATIVE / CATS&DOGS
Silver SMARTIES:
- ‘’ALGIDA İLE TATLIYA BAĞLA - END IT UP WITH ALGIDA!’’ - ALGİDA | STANDBY CREATIVE GROUP
- ‘’FAST AND DELICIOUS’’ LITTLE CEASARS | HYPE
PRODUCT/SERVICES LAUNCH
Bronz SMARTIES:
- ‘’DORİTOS RİSK 5.0’’ - DORİTOS | OMD TURKEY
Silver SMARTIES:
- ‘’PIZZA TOST LAUNCH CAMPAIGN’’ - SUPERFRESH | SENFONİCO
- ‘’DİMES BATTLE SMOOTHIE X MILKSHAKE’’ - DİMES | REKLAMANIA CREATIVE / CATS&DOGS
CONSUMER PROMOTIONS
Bronz SMARTIES:
- ‘’COCA-COLA PROMO&DEEZER COLLAB 2020’’ - THE COCA-COLA COMPANY | CARAT TURKEY | GOODROLL | DEEZER
Silver SMARTIES:
- ‘’YUMOŞ SURVIVOR’’ - YUMOŞ | WUNDERMAN THOMPSON TURKEY
- ‘’ALGİDA MARAŞ USULÜ İLE NESİLLER YARIŞIYOR!’’ - ALGİDA | STANDBY CREATIVE GROUP
Gold SMARTIES:
- ‘’ETİ POPKEK’TE BOŞ YOK!’’ - ETİ | MILKLAB
CROSS CHANNEL INTEGRATION - ADCOLONY DESTEKÇİLİĞİNDE
Bronz SMARTIES:
- ‘’COCA-COLA SUMMER MUSIC UPLIFTING BREAKS’’ - THE COCA-COLA COMPANY | CARAT TURKEY
- ‘’ORANGE IS THE COLOR OF SUPPORT’’ - ING BANK | TRIBAL WW ISTANBUL
- ‘’YUMOŞ SURVIVOR’’ - YUMOŞ | WUNDERMAN THOMPSON TURKEY
Silver SMARTIES:
- ‘’YUMOŞ BUILDING’’ - YUMOŞ | WUNDERMAN THOMPSON TURKEY
Gold SMARTIES:
- ‘’ELLER ELLER’’ - BAYER | CONTENTINE | MEDIACOM
GAMING/GAMIFICATION/E-SPORTS
Bronz SMARTIES:
- ‘’CHEETOS MONSTER MOBILE VIDEO EXECUTION WITH ADCOLONY’’ PEPSICO | ADCOLONY | OMD TURKEY
Silver SMARTIES:
- ‘’YUMOŞ SURVIVOR’’ - YUMOŞ | WUNDERMAN THOMPSON TURKEY
- ‘’VALORANT’’ RIOT GAMES | ADXCLUSIVE
SOCIAL MEDIA MARKETING
Bronz SMARTIES:
- ‘’PEPSİ UCL’’ - PEPSİ | OMD TURKEY
- ‘’DİMES BATTLE SMOOTHIE X MILKSHAKE’’ - DİMES | REKLAMANIA CREATIVE / CATS&DOGS
Silver SMARTIES:
- ‘’ELLER ELLER’’ - BAYER | CONTENTINE | MEDIACOM
- ‘’PIZZA TOST LAUNCH CAMPAIGN’’ - SUPERFRESH | SENFONICO
SOCIAL MESSAGING / CHAT APPS / TEXT MESSAGING - GARANTİ BBVA DESTEKÇİLİĞİNDE
Gold SMARTIES:
- ‘’ETİ POPKEK’TE BOŞ YOK’’ - ETİ | MILKLAB
VIDEO ADVERTISING
Bronz SMARTIES:
- ‘’CHEETOS MONSTER MOBILE VIDEO EXECUTION WITH ADCOLONY’’ - PEPSICO | ADCOLONY | OMD TURKEY
- ‘’VALORANT’’ - RIOT GAMES | ADXCLUSIVE
- ‘’INSTANT PLAY SAMSUNG GALAXY A SERIES’’ - SAMSUNG | ADCOLONY | PUBLICIS
Silver SMARTIES:
- ‘’ALGİDA İLE TATLIYA BAĞLA - END IT UP WITH ALGIDA’’ - ALGİDA | STANDBY CREATIVE GROUP
- ‘’ELLER ELLER’’ - BAYER | CONTENTINE | MEDIACOM
LOCATION BASED SERVICES / TARGETING
Bronz SMARTIES:
- ‘’LOCATION BASED INSIGHT USAGE WITH PERSONALIZATION’’ - VODAFONE TURKEY
Silver SMARTIES:
- ‘’FAST AND DELICIOUS’’ - LITTLE CEASARS | HYPE
Gold SMARTIES:
- ‘’AKBANK OFFLINE OOH MEASUREMENT & OPTIMIZATION’’ - AKBANK | MEDIACOM
INNOVATION - TÜRKİYE İŞ BANKASI DESTEKÇİLİĞİNDE
Bronz SMARTIES:
- ‘’ETİ POPKEK’TE BOŞ YOK’’ - ETİ | MILKLAB
- ‘’AKBANK OFFLINE OOH MEASUREMENT & OPTIMIZATION’’ - AKBANK | MEDIACOM
Silver SMARTIES:
- ‘’RUFFLES MESSI MESSAGES’’ - RUFFLES | OMD TURKEY
Gold SMARTIES:
- ‘’ARÇELİK VIEW IN AR PRODUCT EXPERIENCE PROJECT’’ - ARÇELİK | HOLONEXT
MOBILE APP - APPNEXT DESTEKÇİLİĞİNDE
Bronz SMARTIES:
- ‘’DAHA DAHA’’ - THE COCA-COLA COMPANY | CARAT TURKEY
Silver SMARTIES:
- ‘’YAPI KREDİ POS CEPTE’’ - YAPI KREDİ
Gold SMARTIES:
- ‘’KAZANDIRIO APPLICATION’’ - PEPSICO | OMD TURKEY
MOBILE SEARCH
Bronz SMARTIES:
- ‘’PRE-MARKETING BY TRENDYOL’’ - TRENDYOL | NEWTON.DDC
Silver SMARTIES:
- ‘’FAST&DELICIOUS’’ - LITTLE CEASARS | HYPE
SOCIAL COMMERCE
Bronz SMARTIES:
- ‘’HOW TO INCREASE ONLINE SALES WITH AN EXPERIENCE MANAGEMENT PLATFORM’’ - TADIM | NEODIGITAL
CONTEXTUAL / NATIVE ADVERTISING
Bronz SMARTIES:
- ‘’DIJITAL ZEKA Q’’ - QNB FİNANSBANK | ONEDİO
Silver SMARTIES:
- ‘’A MILLION MORE LIVES - SAFETY BELT WARNING STOPPER’’ - VOLVO - MINDSHARE
DATA / INSIGHTS
Bronz SMARTIES:
- ‘’L’OREAL PARIS ELSEVE DREAM LONG FRIZZ KILLER SERUM LAUNCH - BRIDGE PROJECT’’ - L’OREAL TURKEY | WAVEMAKER
- ‘’ALGIDA’YLA TATLIYA BAĞLA - END IT UP WITH ALGIDA’’ - ALGİDA | STANDBY GROUP
Silver SMARTIES:
- HOW TO INCREASE ONLINE SALES WITH AN ‘’EXPERIENCE MANAGEMENT PLATFORM! İLE TADIM | NEODIGITAL
Gold SMARTIES:
- ‘’BASE CUSTOMER PERFORMANCE WITH VODAFONE DATA MODELING’’ - VODAFONE TURKEY
USER GENERATED / INFLUENCER MARKETING
Bronz SMARTIES:
- ‘’DORITOS BOLDY YOU #DARETOGOFORIT’’ - DORİTOS TURKEY | OMD TURKEY
Silver SMARTIES:
- ‘’ELLER ELLER’’ BAYER | CONTENTINE | MEDIACOM
Gold SMARTIES:
- DIMES BATTLE | SMOOTHIE X MILKSHAKE İLE DİMES | REKLAMANIA CREATIVE / CATS&DOGS
- ‘’YUMOŞ BUILDING’’ YUMOŞ | WUNDERMAN THOMPSON TURKEY
GENDER EQUALITY IN ADVERTISING - META DESTEKÇİLİĞİNDE
Silver SMARTIES:
- ‘’İŞ ASSET MANAGEMENT WOMEN EQUITY FUND’’- TÜRKİYE İŞ BANKASI | PUBLICIS ISTANBUL
Gold SMARTIES:
- ‘’BEN VARIM’’ KAMPANYASI İLE VODAFONE TURKEY VE CARAT MEDIA | VMLY&R.
SOCIAL RESPONSIBILITY
Bronz SMARTIES:
- ‘’MAX SAHNE İLE HAYDİ OYUNA’’ - MAX VE STANDBY CREATIVE GROUP
TECHNOLOGY / INNOVATION
Bronz SMARTIES:
- ‘’YUMOŞ SURVIVOR’’ YUMOŞ | WUNDERMAN THOMPSON TURKEY
- ‘’RUFFLES MESSI MESSAGES’’ - RUFFLES | OMD TURKEY
INCLUSIVITY (DURING THE PANDEMIC)
Bronz SMARTIES:
- ‘’MAX SAHNE İLE HAYDİ OYUNA’’ - MAX VE STANDBY CREATIVE GROUP
- ‘’TV+ SANA GÖRE İÇERİK’’ - TURKCELL | MİNDSHARE
CUSTOMER EXPERIENCE
Bronz SMARTIES:
- ‘’DORİTOS BOLDY YOU #DARETOGOFORIT’’ - DORITOS TURKEY VE OMD TURKEY
Silver SMARTIES:
- ‘’ALGİDA İLE KAZAN’’- UNILEVER | MINDSHARE TURKEY
- ‘’ADİDAS - BEŞİKTAŞ FANTOGRAPHY’’ ADİDAS | WUNDERMAN THOMPSON TURKEY
E-COMMERCE (PIVOTING DURING THE PANDEMIC)
Bronz SMARTIES:
- ‘’FIAT EGEA CROSS PRELANSMAN’’ - FIAT | PEOPLE
Silver SMARTIES:
- ‘’ARÇELİK WEBSITE - www.arcelik.com.tr’’ - ARÇELİK | -99 DESIGN STUDIO
ENDÜSTRİ ÖDÜLLERİ
- BEST-IN-SHOW: DİMES BATTLE SMOOTHIE X MILKSHAKE
- ADVERTISER OF THE YEAR: UNILEVER