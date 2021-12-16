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MMA TÜRKİYE SMARTIES ÖDÜLLERİ SAHİPLERİYLE BULUŞTU!

16 Aralık 2021 Perşembe 14:41
25 Okunma
MMA TÜRKİYE SMARTIES ÖDÜLLERİ SAHİPLERİYLE BULUŞTU!

DİNÇER KARACALAR

Mobil Pazarlama Derneği MMA (Mobile Marketing Association) tarafından düzenlenen ve bu sene Ece Sükan’ın sunumuyla MMA EMEA Youtube kanalında dün akşam canlı yayınlanan SMARTIES Ödül Töreni online olarak gerçekleşti.  Marka, ajans ve teknoloji sağlayıcılarının birlikte ortaya koyduğu "MODERN PAZARLAMA" yaklaşımlarını ve bunun sonucunda "MOBİLDE ETKİ YARATMA" konularını ödüllendiren dünyadaki ilk yarışma programı olan SMARTIES, 11.senesinde rekor başvuru sayısına ulaştı . Eti Pazarlama Grup Başkanı Zeynep Dipçin AKDOĞAN Başkanlığında pazarlamanın öncü isimlerinden oluşan Juri üyeleri başarılı kampanyalar arasından mobil yaratıcılığın ‘’En’’lerini seçti.

MMA Türkiye SMARTIES Ödül Töreni’nde 4 ana kanal; ‘’Marketing Objectives’’ , ‘Media’’, ‘’Technology’’ , ‘’Business Transformation 2021’’ altında yer alan 25 Kategoriden; toplamda 32 Bronz, 25 Silver , 11 Gold ve 2 Endüstri Ödülü sahipleriyle buluştu. Etkinlik, Juri Başkanı Zeynep Dipçin Akdoğan’ın konuşması ile başladı, MMA Türkiye Smarties Ödül Töreni ve hemen ardından MMA EMEA Ödül Töreni ile devam etti.


EMEA BÖLGESİ’NİN 54 ÖDÜLÜNDEN 35’İ TÜRKİYE’DEN!

EMEA Bölgesi’nin SMARTIES kazananlarının büyük çoğunluğunun Türkiye’den çıkması dikkat çekti. Toplamda 54 Ödül arasından; 16 Bronz SMARTIES’in 13’ü, 17 Silver SMARTIES’in 14’ü, 20 Gold SMARTIES’in 8’i ve 1 Endüstri Ödülü’nü yerli kampanyalar eve götürmeye hak kazandı ve Türkiye globalde büyük başarı elde etti.

MMA TÜRKİYE SMARTIES 2021 KAZANANLAR LİSTESİ:

BRAND EXPERIENCE

Bronz SMARTIES:

  • ‘’ETİ POPKEK’TE BOŞ YOK!’’ - ETİ | MILKLAB
  • ‘’DORITOS BOLDY YOU, ##DARETOGOFORIT’’ - DORITOS TURKEY | OMD TURKEY
  • ‘’YUMOŞ BUILDING’’ - YUMOŞ | WUNDERMAN THOMPSON TURKEY

Silver SMARTIES:

  • ‘’COCA-COLA SUMMER MUSIC UPLIFTING BREAKS’’ - THE COCA-COLA COMPANY | CARAT TURKEY

Gold SMARTIES:

  • ‘’DIMES BATTLE SMOOTHIE X MILKSHAKE’’ - DİMES | REKLAMANIA CREATIVE / CATS&DOGS

LEAD GENERATION/ DIRECT RESPONSE/ CONVERSIONS

Bronz SMARTIES:

  • ‘’DİMES BATTLE SMOOTHIEXMILKSHAKE’’ - DİMES | REKLAMANIA CREATIVE / CATS&DOGS

Silver SMARTIES:

  • ‘’ALGIDA İLE TATLIYA BAĞLA - END IT UP WITH ALGIDA!’’ - ALGİDA | STANDBY CREATIVE GROUP
  • ‘’FAST AND DELICIOUS’’ LITTLE CEASARS | HYPE

PRODUCT/SERVICES LAUNCH

Bronz SMARTIES:

  • ‘’DORİTOS RİSK 5.0’’ - DORİTOS | OMD TURKEY

Silver SMARTIES:

  • ‘’PIZZA TOST LAUNCH CAMPAIGN’’ - SUPERFRESH | SENFONİCO
  • ‘’DİMES BATTLE SMOOTHIE X MILKSHAKE’’ - DİMES | REKLAMANIA CREATIVE / CATS&DOGS

CONSUMER PROMOTIONS

Bronz SMARTIES:

  • ‘’COCA-COLA PROMO&DEEZER COLLAB 2020’’ - THE COCA-COLA COMPANY | CARAT TURKEY | GOODROLL | DEEZER

Silver SMARTIES:

  • ‘’YUMOŞ SURVIVOR’’ - YUMOŞ | WUNDERMAN THOMPSON TURKEY
  • ‘’ALGİDA MARAŞ USULÜ İLE NESİLLER YARIŞIYOR!’’ - ALGİDA | STANDBY CREATIVE GROUP

Gold SMARTIES:

  • ‘’ETİ POPKEK’TE BOŞ YOK!’’ - ETİ | MILKLAB

CROSS CHANNEL INTEGRATION - ADCOLONY DESTEKÇİLİĞİNDE

Bronz SMARTIES:

  • ‘’COCA-COLA SUMMER MUSIC UPLIFTING BREAKS’’ - THE COCA-COLA COMPANY | CARAT TURKEY
  • ‘’ORANGE IS THE COLOR OF SUPPORT’’ - ING BANK | TRIBAL WW ISTANBUL
  • ‘’YUMOŞ SURVIVOR’’ - YUMOŞ | WUNDERMAN THOMPSON TURKEY

Silver SMARTIES:

  • ‘’YUMOŞ BUILDING’’ - YUMOŞ | WUNDERMAN THOMPSON TURKEY

Gold SMARTIES:

  • ‘’ELLER ELLER’’ - BAYER | CONTENTINE | MEDIACOM

GAMING/GAMIFICATION/E-SPORTS

Bronz SMARTIES:

  • ‘’CHEETOS MONSTER MOBILE VIDEO EXECUTION WITH ADCOLONY’’ PEPSICO | ADCOLONY | OMD TURKEY

Silver SMARTIES:

  • ‘’YUMOŞ SURVIVOR’’ - YUMOŞ | WUNDERMAN THOMPSON TURKEY
  • ‘’VALORANT’’ RIOT GAMES | ADXCLUSIVE

SOCIAL MEDIA MARKETING

Bronz SMARTIES:

  • ‘’PEPSİ UCL’’ - PEPSİ | OMD TURKEY
  • ‘’DİMES BATTLE SMOOTHIE X MILKSHAKE’’ - DİMES | REKLAMANIA CREATIVE / CATS&DOGS

Silver SMARTIES:

  • ‘’ELLER ELLER’’ - BAYER | CONTENTINE | MEDIACOM
  • ‘’PIZZA TOST LAUNCH CAMPAIGN’’ - SUPERFRESH | SENFONICO

SOCIAL MESSAGING / CHAT APPS / TEXT MESSAGING - GARANTİ BBVA DESTEKÇİLİĞİNDE

Gold SMARTIES:

  • ‘’ETİ POPKEK’TE BOŞ YOK’’ - ETİ | MILKLAB

VIDEO ADVERTISING

Bronz SMARTIES:

  • ‘’CHEETOS MONSTER MOBILE VIDEO EXECUTION WITH ADCOLONY’’ - PEPSICO | ADCOLONY | OMD TURKEY
  • ‘’VALORANT’’ - RIOT GAMES | ADXCLUSIVE
  • ‘’INSTANT PLAY SAMSUNG GALAXY A SERIES’’ - SAMSUNG | ADCOLONY | PUBLICIS

Silver SMARTIES:

  • ‘’ALGİDA İLE TATLIYA BAĞLA - END IT UP WITH ALGIDA’’ - ALGİDA | STANDBY CREATIVE GROUP
  • ‘’ELLER ELLER’’ - BAYER | CONTENTINE | MEDIACOM

LOCATION BASED SERVICES / TARGETING

Bronz SMARTIES:

  • ‘’LOCATION BASED INSIGHT USAGE WITH PERSONALIZATION’’ - VODAFONE TURKEY

Silver SMARTIES:

  • ‘’FAST AND DELICIOUS’’ - LITTLE CEASARS | HYPE

Gold SMARTIES:

  • ‘’AKBANK OFFLINE OOH MEASUREMENT & OPTIMIZATION’’ - AKBANK | MEDIACOM

INNOVATION - TÜRKİYE İŞ BANKASI DESTEKÇİLİĞİNDE

Bronz SMARTIES:

  • ‘’ETİ POPKEK’TE BOŞ YOK’’ - ETİ | MILKLAB
  • ‘’AKBANK OFFLINE OOH MEASUREMENT & OPTIMIZATION’’ - AKBANK | MEDIACOM

Silver SMARTIES:

  • ‘’RUFFLES MESSI MESSAGES’’ - RUFFLES | OMD TURKEY

Gold SMARTIES:

  • ‘’ARÇELİK VIEW IN AR PRODUCT EXPERIENCE PROJECT’’ - ARÇELİK | HOLONEXT

MOBILE APP - APPNEXT DESTEKÇİLİĞİNDE

Bronz SMARTIES:

  • ‘’DAHA DAHA’’ - THE COCA-COLA COMPANY | CARAT TURKEY

Silver SMARTIES:

  • ‘’YAPI KREDİ POS CEPTE’’ - YAPI KREDİ

Gold SMARTIES:

  • ‘’KAZANDIRIO APPLICATION’’ - PEPSICO | OMD TURKEY

MOBILE SEARCH

Bronz SMARTIES:

  • ‘’PRE-MARKETING BY TRENDYOL’’ - TRENDYOL | NEWTON.DDC

Silver SMARTIES:

  • ‘’FAST&DELICIOUS’’ - LITTLE CEASARS | HYPE

SOCIAL COMMERCE

Bronz SMARTIES:

  • ‘’HOW TO INCREASE ONLINE SALES WITH AN EXPERIENCE MANAGEMENT PLATFORM’’ - TADIM | NEODIGITAL

CONTEXTUAL / NATIVE ADVERTISING

Bronz SMARTIES:

  • ‘’DIJITAL ZEKA Q’’ - QNB FİNANSBANK | ONEDİO

Silver SMARTIES:

  • ‘’A MILLION MORE LIVES - SAFETY BELT WARNING STOPPER’’ - VOLVO - MINDSHARE

DATA / INSIGHTS

Bronz SMARTIES:

  • ‘’L’OREAL PARIS ELSEVE DREAM LONG FRIZZ KILLER SERUM LAUNCH - BRIDGE PROJECT’’ - L’OREAL TURKEY | WAVEMAKER
  • ‘’ALGIDA’YLA TATLIYA BAĞLA - END IT UP WITH ALGIDA’’ - ALGİDA | STANDBY GROUP

Silver SMARTIES:

  • HOW TO INCREASE ONLINE SALES WITH AN ‘’EXPERIENCE MANAGEMENT PLATFORM! İLE TADIM | NEODIGITAL

Gold SMARTIES:

  • ‘’BASE CUSTOMER PERFORMANCE WITH VODAFONE DATA MODELING’’ -  VODAFONE TURKEY

USER GENERATED / INFLUENCER MARKETING

Bronz SMARTIES:

  • ‘’DORITOS BOLDY YOU #DARETOGOFORIT’’ - DORİTOS TURKEY | OMD TURKEY

Silver SMARTIES:

  • ‘’ELLER ELLER’’ BAYER | CONTENTINE | MEDIACOM

Gold SMARTIES:

  • DIMES BATTLE | SMOOTHIE X MILKSHAKE İLE DİMES | REKLAMANIA CREATIVE / CATS&DOGS
  • ‘’YUMOŞ BUILDING’’ YUMOŞ | WUNDERMAN THOMPSON TURKEY

GENDER EQUALITY IN ADVERTISING - META DESTEKÇİLİĞİNDE

Silver SMARTIES:

  • ‘’İŞ ASSET MANAGEMENT WOMEN EQUITY FUND’’- TÜRKİYE İŞ BANKASI | PUBLICIS ISTANBUL

Gold SMARTIES:

  • ‘’BEN VARIM’’ KAMPANYASI İLE VODAFONE TURKEY VE CARAT MEDIA | VMLY&R.

SOCIAL RESPONSIBILITY

Bronz SMARTIES:

  • ‘’MAX SAHNE İLE HAYDİ OYUNA’’ - MAX VE STANDBY CREATIVE GROUP

TECHNOLOGY / INNOVATION

Bronz SMARTIES:

  • ‘’YUMOŞ SURVIVOR’’ YUMOŞ | WUNDERMAN THOMPSON TURKEY
  • ‘’RUFFLES MESSI MESSAGES’’ - RUFFLES | OMD TURKEY

INCLUSIVITY (DURING THE PANDEMIC)

Bronz SMARTIES:

  • ‘’MAX SAHNE İLE HAYDİ OYUNA’’ - MAX VE STANDBY CREATIVE GROUP
  • ‘’TV+ SANA GÖRE İÇERİK’’ - TURKCELL | MİNDSHARE

CUSTOMER EXPERIENCE

Bronz SMARTIES:

  • ‘’DORİTOS BOLDY YOU #DARETOGOFORIT’’ - DORITOS TURKEY VE OMD TURKEY

Silver SMARTIES:

  • ‘’ALGİDA İLE KAZAN’’-  UNILEVER | MINDSHARE TURKEY
  • ‘’ADİDAS - BEŞİKTAŞ FANTOGRAPHY’’ ADİDAS | WUNDERMAN THOMPSON TURKEY

E-COMMERCE (PIVOTING DURING THE PANDEMIC)

Bronz SMARTIES:

  • ‘’FIAT EGEA CROSS PRELANSMAN’’ - FIAT | PEOPLE

Silver SMARTIES:

  • ‘’ARÇELİK WEBSITE - www.arcelik.com.tr’’ - ARÇELİK | -99 DESIGN STUDIO

ENDÜSTRİ ÖDÜLLERİ

  • BEST-IN-SHOW: DİMES BATTLE SMOOTHIE X MILKSHAKE
  • ADVERTISER OF THE YEAR: UNILEVER
Anahtar Kelimeler:
MMA TÜRKİYE SMARTIES ÖDÜLLERİ SAHİPLERİYLE BULUŞTU
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