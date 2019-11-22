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Milyonlarca kişinin beklediği tarih belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştireceğini duyurdu.

Milyonlarca kişinin beklediği tarih belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştireceğini duyurdu.

22 Kasım 2019 Cuma 15:47
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Milyonlarca kişinin beklediği tarih belli oldu

ANKARA - Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu'nun 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını bakanlıkta gerçekleştireceğini bildirdi. Komisyonun ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştireceğini belirten Bakan Selçuk, "Taraflar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin yeniden tespiti için bir araya gelecek. İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapacak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SelçukAsgari Ücret Tespit Komisyonu
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