Milyonlarca genci, mobil uygulama geliştirme alanında kariyer fırsatı bekliyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

Hayatımız hızla dijitalleşiyor ve mobile giriyor. İşletmelerdeki iş yapış modelleri de, baş döndürücü bir hızla dönüşüyor. Android ve iOS telefonlar için mobil uygulamalar geliştirme, veri bilimi ve analitiği, mobil pazarlama-satış, mobil eğitim, mobil oyun, mobil alışveriş, mobil sağlık, mobil terapi, mobil vs. uygulamaları hayatımızın her alanının içine giriyor. Günümüzde akıllı telefon sayısı 3,5 milyarı geçti ve milyonlarca genci mobil uygulama geliştirme alanında kariyer fırsatları bekliyor.

Mobil uygulama alanındaki gelişmeleri değerlendiren TTT Global Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları anlattı:

“Gartner’ın raporlarına göre 2021 itibariyle cep telefonu pazarında %87 Android, %13 iOS ayrımı var. Amerikan, Kanada ve İngiltere’de akıllı telefon pazarında iOS-Android arasında %50’ye yakın bir denge varken, dünya genelindeki akıllı telefonların %87’si Android, %13’ünü iOS işletim sistemine sahiptir. Türkiye’de de akıllı telefon pazarında iOS işletim sistemli telefonların oranı %14,45 civarındadır. Cep telefonu pazarında iOS-Android savaşı ise, devam ediyor. Diğer taraftan, AppleStore ve GooglePlay’den 2020’de 218 milyar uygulama indirilirken, 2021’de bu rakamın 250 milyarı bulması öngörülüyor. Telefonların içindeki dünya katlanarak büyüyor. Her ay yüzbinlerce yeni uygulama “store” adı verilen platformlara yükleniyor. Önceki yıl var olmayan yeni bir uygulamaya bir bakıyorsunuz, 400 milyonun üzerinde indirme sayılarına ulaşmış. Hayatımız hızla cebin içine girerken, on milyonlarca nitelikli mobil yazılım geliştiriciye, veri bilimciye, analiste, tasarımcıya ihtiyaç duyulacaktır. Bu süreçte, gençlerin üniversite mezunu olsun veya olmasın, hangi bölümden mezun olduğu da önemli değildir. Yeter ki, matematik zekasına sahip olsun, algoritma kültürünü anlasın, öğrenmeye istekli ve bir kullanıcı olarak App’lere yatkın olsun. Ve tabi ki okuduğunu iyi anlayacak, açık kaynak kütüphanelerini etkili kullanabilecek yeterlilikte İngilizce bilgisi şart. Kısaca, önümüzdeki 10 yıl içinde insanları işe alırken üniversite diplomalarına, nereden ve hangi bölümden mezun olduklarına bakmayacağız, tercihte pek önemi olmayacak gibi duruyor” dedi.

15-25 yaş grubu gençleri, büyük bir kariyer fırsatı bekliyor

15 ile 25 yaş arasındaki gençleri büyük kariyer fırsatlarının beklediğinin altını çizen TTT Global Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları kaydetti:

“Kendinizi, mobil developer olmaya odaklayın. Burada iki temel yol ayrımınız olacak: Ya Anroid tabanlı uygulama geliştireceksiniz (Kotlin,Java vs), ya da iOS’ta (Swift) ilerleyeceksiniz. Hibrit modeller, henüz karmaşık uygulama ihtiyaçlarına çözüm üretmekten uzaktır. Bu konularda, internette binlerce eğitime ücretsiz ve cüzi fiyatlarla ulaşabilmek mümkün. Youtube, GitHub, Medium gibi platformlar uygulama örnekleri ve tecrübelerle dolu. Bir yerde çalışmasanız bile, seçeceğiniz hayali-gerçek projelerle uygulama geliştirmeye adım atabilir ve kendi hikayenizi kendiniz yazabilirsiniz. Sıkı çalışan ve sebat eden bir genç, sadece 1-1,5 yıl içinde Türkiye’de de çok iyi bir seviyeye gelebilir. 2,5-3 yıl içinde 8-10 bin TL net aylık gelire ulaşabilir, doğru ekiplerin içinde parlak projelerde kendine yer bulabilirse 5 yıl içinde aylık 12-25 Bin TL arası gelirle tanışabilir. Yurt dışındaki takımların bir parçası olabilir ve dünyaya açılabilir. Örneğin, Türkiye’den her ay 5 binin üzerinde yeni uygulama store’lara yerleştiriliyor. Herkes, nitelikli ve işini emanet edebileceği developer arıyor. Bizler artık projelerimizde developer istihdam ederken, hangi üniversitenin hangi bölümünden mezun olduğu ile hiç ilgilenmiyoruz. Kendisini kullanmayı düşündüğümüz alan ne ise, ( iOS, Android, Backend, Frontend, UX/UI, Yapay Zeka Kodlaması), o alandaki yetkinliği ve donanımı ile ilgileniyoruz. Temel İngilizce yeterliliğine, adanmışlığına ve öğrenme istediğine bakıyoruz. Ayrıca, 3 yıl içinde 2 iş değiştirmiş birisiyle olabildiği kadar yola çıkmamayı tercih ediyoruz. Fakat, kendi startup’ını denemiş, uygulama yazarak store’a yerleştirmiş, ama beklediği sonuçları alamamış gençlerimize öncelikle şans veriyoruz. Onun yaşanmışlarını çok değerli buluyoruz” diye konuştu.