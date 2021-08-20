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Mila auto‘dan  görkemli açılış

Şanlıurfa ilinde otomotiv sektörün lider ismi MİLA AUTO muhteşem bir açılış töreni ile açılışı yapıldı.

20 Ağustos 2021 Cuma 12:05
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Mila auto‘dan  görkemli açılış

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA

Açılış Kurbanın kesilmesi ile Açılış Kurdelesini Harran İlçesinde Kanaat önderi ve Ak Parti Harran İlçe Başkan Yardımcısı M. Türki Gündoğan kesti.

Açılış Törenine Katılanlar ise Ak Parti Harran İlçe Başkan Yardımcısı M. Türki Gündoğan, MİLA AUTO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin Vural, 1453 Kral Medya Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Yiğit ve çok sayıda ailesi ve sevenleri katıldı.

Gündoğan, MİLA AUTO Açılış kurdelesini kestik. MİLA AUTO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin Vural `a MİLA AUTO Şanlıurfa ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun dedi.

Vural ise Şanlıurfa ilimizde otomotiv sektörün lider ismi MİLA AUTO ile İlimiz ve 81 ilde satışlarımıza başlamış durumdayız bugün açılış kurdelemizi kesen Ak Parti Harran İlçe Başkan Yardımcısı M. Türki Gündoğan `a teşekkür ediyorum. Araç alacak isen tek adres MİLA AUTO `dur bizde hizmette sınır yok müşteri istesin en iyi arabayı hizmetlerine getirelim dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mila AutoGörkemli AçılışOtomotiv
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