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Mersin'de, örtü altı üzüm hasadı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yüksek serada yetiştirilen, Yalova incisi türü üzümün hasadına başlandı. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, "Deniz seviyesinin 1,5 metre aşağısında, kum bölgesinde, normalde 30 Haziran’da çıkan üzümde, şu anda örtü altında hasada başlandı" dedi.

07 Mayıs 2020 Perşembe 14:08
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Mersin'de, örtü altı üzüm hasadı

MERSİN - Yalova incisi türü üzümler, deniz seviyesinin altında bulunan, Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'nde hasat edildi. İç piyasaya ve ihracata gönderilecek olan üzüm, üreticinin de yüzünü güldürdü. 18 dönüm arazi üzerine kurduğu yüksek seradaki üzümlerini hasat etmeye başlayan üretici Ali Eren, "Verimli bir sezon bekliyoruz. Yüksek serada hasat etmeye başladık ve devam ediyoruz. 30- 35 ton ürün bekliyoruz iç piyasalık ve ihracat işi de olduğu için güzel bir sezon geçmesini diliyoruz” diye konuştu. 

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı ise ilçedeki yüksek seralarda hasat döneminin başladığını belirterek, "Deniz seviyesinin 1,5 metre aşağısında, kum bölgesinde, normalde 30 Haziran’da çıkan üzümde, şu anda örtü altında hasada başlandı. Tarsus’ta normalde 40 bin dönüm üzüm alanımız mevcut, yüksek seralarımız ise 600 dekar civarında. Yüksek seralarda bugün itibarıyla üzüm hasadımız başladı" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mersinörtü Altı üzüm Hasadı
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