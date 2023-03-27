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Mersin'de açık alanda üretilen tescilli Silifke çileğinde hasat sezonu başladı

Mersin'de, yetiştirildiği ilçenin adıyla tescillenen Silifke çileğinde açık alanda hasat edilen ilk ürünler kilogramı 15-30 liradan alıcı buldu.

27 Mart 2023 Pazartesi 14:02
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Mersin'de açık alanda üretilen tescilli Silifke çileğinde hasat sezonu başladı
Mersin

İlçede 17 bini açık alanda 3 bini örtü altında olmak üzere toplamda 20 bin dönüm arazide üretilen Silifke çileğinde hasat sezonu başladı.

Rengi, tadı, aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıkan meyve, sabahın erken saatlerinde işçiler tarafından toplandı.

Özenle hasat edilen ürünler, sandıklara konulduktan sonra kamyonetlere yüklendi.

Silifke Ziraat Odası Başkan Yardımcısı ve çilek üreticisi Kemal Gezer, gazetecilere, 2019'da coğrafi işaret tescil belgesi alan çilekte bu yıl yaklaşık 80 bin ton rekolte beklendiğini söyledi.

Meyvenin kilogramının iç piyasada 15 liradan, ihracatta da 25-30 liradan satıldığını dile getiren Gezer, hasadın hazirana kadar süreceğini belirtti.

Gezer, sezondan umutlu olduklarını ifade ederek, "Çilek fiyatları şu anda beklentimizin altında, ancak sezondan umutluyuz. Hasat sürecinde bölgemizdeki tarım işçisi sayısı yetmediği için diğer illerden 12 bine yakın işçi gelerek hasata katılıyor." dedi.

AA

Son Güncelleme: 27.03.2023 14:16
Anahtar Kelimeler:
MersinAçık AlanTescilSilifke çileği
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