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Mersin Altın Çilek Ödüllerinde Ebru Gezer Ödülünü Aldı

Mersin divan otelde Saygın medya ( saygın kurt) organizatörlüğünde Bu yıl ilki düzenlenen Mersin Altın çilek ödülleri töreninde Yerelde Black&White Dergisi Yılın yerel aktüel magazin ve yaşam dergisi ödülüne layık görüldü.

21 Eylül 2020 Pazartesi 11:41
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Mersin Altın Çilek Ödüllerinde Ebru Gezer Ödülünü Aldı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Mersin Altın çilek ödülleri töreninde Black&White Dergisi İmtiyaz Sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Gezer Ödül Geçesinin en güzel ve Geçenin Kraliçesi olarak tüm dikkatleri üzerinde topladı.

Black&White Dergisi İmtiyaz Sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Gezer, Ödülünü Didem Delen ve Şenol ipekten aldı.

Gezer,  Bu yıl ilki düzenlenen Mersin Altın çilek ödülleri töreninde Yerelde Black&White Dergimizi Yılın yerel aktüel magazin ve yaşam dergisi ödülüne layık gördüklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Dedi.

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Anahtar Kelimeler:
MersinAltın çileködülEbru Gezer
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