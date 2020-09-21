Mersin Altın Çilek Ödüllerinde Ebru Gezer Ödülünü Aldı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Mersin Altın çilek ödülleri töreninde Black&White Dergisi İmtiyaz Sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Gezer Ödül Geçesinin en güzel ve Geçenin Kraliçesi olarak tüm dikkatleri üzerinde topladı.

Black&White Dergisi İmtiyaz Sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Gezer, Ödülünü Didem Delen ve Şenol ipekten aldı.

Gezer, Bu yıl ilki düzenlenen Mersin Altın çilek ödülleri töreninde Yerelde Black&White Dergimizi Yılın yerel aktüel magazin ve yaşam dergisi ödülüne layık gördüklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Dedi.