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Merkezi Kayıt Kuruluşu ilk çeyrek panoramasını paylaştı

Ocak-mart döneminde 10 şirket halka arz edilirken, halka arza katılan 6 milyon 641 bin 118 yatırımcıdan 9,9 milyar lira toplandı.

14 Nisan 2023 Cuma 14:11
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Merkezi Kayıt Kuruluşu ilk çeyrek panoramasını paylaştı
İstanbul

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), ocak-mart döneminde 10 şirketin halka arz edildiğini ve halka arza katılan 6 milyon 641 bin 118 yatırımcıdan 9,9 milyar lira toplandığını duyurdu.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 2023'ün ilk çeyreğine ilişkin gelişmeleri sosyal medya platformları Twitter ve Youtube üzerinden yayınladığı "Verilerle Sermaye Piyasaları 2023 1. Çeyrek Panoraması" adlı videoda duyurdu.

Buna göre, toplam menkul kıymet değeri ilk çeyrekte 6,8 trilyon liradan 6,9 trilyon liraya çıkarken, ilk çeyrekte açılan hesap sayısı 2 milyon 157 bin 74'e oldu. Ocak, 2023'te 964 bin 522 ile en çok hesabın açıldığı ay olarak dikkati çekti.

Ocak-mart döneminde 10 şirket halka arz edilirken, halka arza katılan 6 milyon 641 bin 118 yatırımcıdan 9,9 milyar lira toplandı.

- Yatırım fonlarının portföy değeri 932,5 milyar liraya yükseldi

Bakiyeli yatırımcı sayısı ilgili dönemde 7 milyon 175 bin 961'e çıkarken, pay piyasalarındaki 4 milyon 245 bin 318 yatırımcının portföy değeri 5,4 trilyon lira oldu.

Bu yıl sicil numarası alan yeni yatırımcı sayısı 453 bin 948 olurken, en çok yeni yatırımcı 189 bin 636'yla 21-40 yaş grubu erkeklerden oluştu. Aynı yaş grubunda yeni kadın yatırımcı sayısı da 111 bin 687 kişi olarak açıklandı. Kurumsal yeni yatırımcıların sayısı ise 8 bin 674 olarak kayıtlara geçti.

2023'ün ilk çeyreğinde yatırım fonlarının portföy değeri 932,5 milyar liraya yükselirken, yatırımcı sayısı da 3 milyon 711 bin 863'e çıktı.

Aynı dönemde, 250 şirketin toplam ihraç ettikleri borçlanma araçlarının nominal değeri 129 milyar lirayı buldu. Bu şirketlerin 61'i reel sektör, 189'u da diğer ihraççı şirketlerden oluştu.

Kitlesel Fonlama Sistemi'ne katılan 17 bin 898 yatırımcının toplam portföy değeri 308 milyon 938 bin 463 lira oldu.

AA

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MerkeziKayıtKuruluşu
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