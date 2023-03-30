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Merkez Bankasından döviz yükümlülüğü olan şirketlere yeni KKM uygulaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz yükümlülüğü olan şirketlere en az 1 ay vadeli olmak üzere döviz veya Türk lirası mevduat ve katılım hesabı açma imkanı getirdi.

30 Mart 2023 Perşembe 11:18
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Merkez Bankasından döviz yükümlülüğü olan şirketlere yeni KKM uygulaması
İstanbul

TCMB'nin, Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya Türk Lirası Cinsinden Mevduat Katılma Hesaplarına Sağlanacak Desteğe İlişkin Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ'de, ithalat bedeli veya döviz kredilerinin geri ödemelerine ilişkin yükümlülükleri olan şirketlerin, döviz veya Türk lirası mevduat ve katılım hesabı açabileceği bildirildi.

Döviz yükümlülüğü olan yurt içi yerleşik tüzel kişilerin bankalarda mevcut olan dolar, avro ve sterlin cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerinin, hesap sahibinin talep etmesi halinde vade başı kuru üzerinden Türk lirasına çevrileceği kaydedilen Tebliğ'de, bankanın bu işlem sonucunda elde ettiği döviz, vade başı kuru üzerinden Merkez Bankası tarafından satın alınacağı ve karşılığı Türk lirasının ilgili bankaya aktarılacağı ifade edildi.

Tebliğ'de banka tarafından yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 1 aydan az olmamak üzere Merkez Bankasınca belirlenecek vadelerde Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılacağı belirtildi.

Döviz yükümlülüğü olan yurt içi yerleşik tüzel kişilere bankalarda mevcut olan Türk lirası cinsinden mevduat veya katılım fonu hesabı bakiyeleri için vade başı kuru üzerinden hesap sahibinin talebine istinaden 1 aydan az olmamak üzere Merkez Bankasınca belirlenecek vadelerde hesap açılabileceği aktarılan Tebliğ'de, şu ifadeler yer aldı:

"Vade sonunda Türk lirası mevduat hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenir. Vade sonu kurunun vade başı kurundan yüksek olması ve kur farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kâr payından yüksek olması durumunda, kur farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kâr payı düşülerek hesaplanan tutar Merkez Bankasınca mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılır. Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması halinde Merkez Bankasınca kur farkına ilişkin ödeme yapılmaz. Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkanı tanınabilir. Hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir."

Tebliğ'de mevduat veya katılma hesabı açan yurt içi yerleşik tüzel kişiden hesabın vadesi boyunca döviz alımı yapmama taahhüdü alınacağı belirtilerek, döviz alımı yapmama taahhüdünün yerine getirilmemesi halinde taahhüdünü yerine getirmeyen yurt içi yerleşik tüzel kişilerin Merkez Bankası kaynaklı kredi kullanım talepleri, taahhüdün yerine getirilmediğinin tespit edildiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kabul edilmeyeceği bildirildi.

Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranının Merkez Bankasınca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacağı kaydedilen Tebliğ'de, katılma hesabına sağlanacak getirinin Merkez Bankasının katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı katılım bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankasının karşılayabileceği, karşılanmayan kısım için Merkez Bankasınca ödeme yapılmayacağı belirtildi.

Tebliğ'de, Merkez Bankasının, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili olduğu aktarılarak, Tebliğ'in bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
EkonomiMerkez BankasıTcmbPiyasalarDöviz
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