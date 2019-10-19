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Merkez Bankası yılsonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası anketinde yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, yüzde 13.96’dan yüzde 12.69’a gerilerken, dolar kuru beklentisi 6.0 liradan, 6.04 liraya yükseldi.

Merkez Bankası yılsonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası anketinde yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, yüzde 13.96’dan yüzde 12.69’a gerilerken, dolar kuru beklentisi 6.0 liradan, 6.04 liraya yükseldi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 09:40
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Merkez Bankası yılsonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası’nın reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 67 katılımcının yanıtladığı beklenti anketi verilerine göre;

- Ekim ayı TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1.93 iken, bu anket döneminde yüzde 1.90 olmuştur.

- Kasım ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1.17 ve yüzde 1.13 oldu.

- Aralık ayı TÜFE beklentisi yüzde 0.93 oldu.

- Yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13.96 iken, bu anket döneminde yüzde 12.69’a geriledi.

- 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12.21 iken, bu anket döneminde yüzde 11.18 oldu.

- 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10.17 ve yüzde 9.76 oldu.

- Yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 6.0 lira iken, bu anket döneminde 6.04 liraya yükseldi.

- 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6.35 lira ve 6.41 lira oldu.

- 2019 cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 5.9 milyar dolarken, bu anket döneminde 0.9 milyar dolara geriledi.

- 2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 16.3 milyar dolar ve 12.8 milyar dolar oldu.

- GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 0.01’lik büyümeden, bu anket döneminde yüzde 0.09 oldu. 2020 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 2.6 ve yüzde 3.0 oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıDolar
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