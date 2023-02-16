Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.075,73
ALTIN
1.113,25
DOLAR
18,85
STERLİN
22,75
EURO
20,20
Kıdemli MS SQL veritabanı danışmanlığı hizmeti alınacak
Kıdemli MS SQL veritabanı...
Kıdemli yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti alınacak
Kıdemli yazılım geliştirme danışmanlığı...
İstanbul Galata Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Galata Üniversitesi Araştırma...
Yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti alınacak
Yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti...
Web danışmanlığı hizmeti alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Merkez Bankası rezervleri 125,6 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 10 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 989 milyon dolar azalarak 125 milyar 638 milyon dolara geriledi.

16 Şubat 2023 Perşembe 15:10
Merkez Bankası rezervleri 125,6 milyar dolar oldu

İstanbul

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 10 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 301 milyon dolar azalışla 75 milyar 630 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 3 Şubat'ta 77 milyar 931 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 689 milyon dolar azalarak 51 milyar 696 milyon dolardan 50 milyar 7 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 10 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 989 milyon dolar azalışla 129 milyar 627 milyon dolardan 125 milyar 638 milyon dolara geriledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası Rezervleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deprem bölgesindeki konutların inşasında çimento sıkıntısı beklenmiyor
Deprem bölgesindeki konutların inşasında çimento sıkıntısı beklenmiyor
Depremden etkilenen Adıyaman OSB'nin yeniden açılması için çalışma sürüyor
Depremden etkilenen Adıyaman OSB'nin yeniden açılması için çalışma sürüyor
Enerjisa, Adana, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de enerji arzının normale döndüğünü duyurdu
Enerjisa, Adana, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de enerji arzının normale döndüğünü duyurdu
AB'nin en büyük ticaret ortağı ABD oldu
AB'nin en büyük ticaret ortağı ABD oldu
Deprem bölgesindeki küçükbaş hayvan yetiştiricileri için yem desteği talebi
Deprem bölgesindeki küçükbaş hayvan yetiştiricileri için yem desteği talebi
TCMB'den deprem bölgesinde yeni kullandırılacak kredilere menkul kıymet ve zorunlu karşılık muafiyeti
TCMB'den deprem bölgesinde yeni kullandırılacak kredilere menkul kıymet ve zorunlu karşılık muafiyeti
Kırsal kalkınma projelerinde değerlendirme süreleri uzatıldı
Kırsal kalkınma projelerinde değerlendirme süreleri uzatıldı
Müteahhitler hakedişlerinin yüzde 1'ini deprem bölgesinin yeniden imarı için bağışlayacak
Müteahhitler hakedişlerinin yüzde 1'ini deprem bölgesinin yeniden imarı için bağışlayacak
Emirates'ten Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere acil yardım taşımak için insani hava köprüsü
Emirates'ten Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere acil yardım taşımak için insani hava köprüsü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi