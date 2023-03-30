Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.985,92
ALTIN
1.214,12
DOLAR
19,17
STERLİN
23,73
EURO
20,91
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli...
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel...
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ofis ve işyeri satış ihalesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ofis...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Merkez Bankası rezervleri 124,7 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 24 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 193 milyon dolar azalarak 124 milyar 694 milyon dolara geriledi.

30 Mart 2023 Perşembe 15:10
2 Okunma
Merkez Bankası rezervleri 124,7 milyar dolar oldu
İstanbul

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 24 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 592 milyon dolar azalışla 71 milyar 336 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 17 Mart'ta 73 milyar 928 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 399 milyon dolar artarak 52 milyar 959 milyon dolardan 53 milyar 358 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 24 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 193 milyon dolar azalışla 126 milyar 887 milyon dolardan 124 milyar 694 milyon dolara geriledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıRezervTcmbEkonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EPDK azami uzlaştırma fiyat mekanizmasının uygulama süresini 6 ay uzattı
EPDK azami uzlaştırma fiyat mekanizmasının uygulama süresini 6 ay uzattı
Tarım ve Orman Bakanlığı kuraklığa dayanıklı çeşitlerin ekimini yaygınlaştırıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı kuraklığa dayanıklı çeşitlerin ekimini yaygınlaştırıyor
Küresel halka arz pazarındaki düşüş devam ediyor
Küresel halka arz pazarındaki düşüş devam ediyor
Hububatta ekim alanındaki artışın kuraklıktan kaynaklı rekolte kaybını kapatması öngörülüyor
Hububatta ekim alanındaki artışın kuraklıktan kaynaklı rekolte kaybını kapatması öngörülüyor
Uzmanlar, kira uyuşmazlıklarında ara bulucu şartı getirilmesini değerlendirdi
Uzmanlar, kira uyuşmazlıklarında ara bulucu şartı getirilmesini değerlendirdi
Deprem bölgesinde yeminli mali müşavirlerce düzenlenen tasdik raporlarında kolaylık
Deprem bölgesinde yeminli mali müşavirlerce düzenlenen tasdik raporlarında kolaylık
Afetlere hazırlıklı elektrik sistemi, iklim değişikliyle mücadelenin parçası olabilir
Afetlere hazırlıklı elektrik sistemi, iklim değişikliyle mücadelenin parçası olabilir
Gümrük Muhafaza, Tekirdağ'da yaklaşık 91 ton tehlikeli atığın Türkiye'ye girişini engelledi
Gümrük Muhafaza, Tekirdağ'da yaklaşık 91 ton tehlikeli atığın Türkiye'ye girişini engelledi
Ekonomik güven endeksi martta aylık bazda yüzde 0,2 azalarak 98,8 oldu
Ekonomik güven endeksi martta aylık bazda yüzde 0,2 azalarak 98,8 oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi