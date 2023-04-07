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Merkez Bankası'ndan liralaşmayı güçlendirecek yeni adım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) liralaşma stratejisini güçlendirmek adına menkul kıymet tesisi ve zorunlu karşılıklarda düzenlemeler yaptı.

07 Nisan 2023 Cuma 11:11
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Merkez Bankası'ndan liralaşmayı güçlendirecek yeni adım
İstanbul

TCMB'nin, Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ ile Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yabancı para mevduat/katılım fonlarından Türk lirası mevduat/katılım fonlarına dönüşüm oranlarının hesaplanmasında gelecek altı aya yönelik hesaplamalarda 31 Mart 2023 tarihi esas alınacak.

Türk lirası mevduatların/katılım fonlarının payı yüzde 70'i aşan bankalara ise kredi faizine göre makro ihtiyati tedbirlerde muafiyet sağlanacak.

Öte yandan, Türk lirası mevduatların/katılım fonlarının payı yüzde 60'ın altında kalan bankaların yabancı para zorunlu karşılık oranı yükümlülüklerine tüm vadelerde 5 puan ilave edilecek.

TCMB, 2023 yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi Metni'nde, liralaşma stratejisi çerçevesinde uygulanacak politikaların, bankacılık sisteminin hem varlık hem de yükümlülük tarafında Türk lirasının ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla güçlendirilerek kullanılmaya devam edebileceğini kamuoyu ile paylaşmıştı.

2023 yılının ilk yarısı için mevduatta liralaşma hedefi yüzde 60 olarak belirlenmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
MerkezbankasıLiralaşmastratejisi
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