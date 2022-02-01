Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,020.49
ALTIN
775.86
DOLAR
13.38
STERLİN
18.05
EURO
15.07
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim...
KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Elemanı alacak
KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü...
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi...
Trabzon Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Trabzon Üniversitesi sözleşmeli personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Merkez Bankası'na faiz oranı belirleme yetkisi

01 Şubat 2022 Salı 10:30
Merkez Bankası'na faiz oranı belirleme yetkisi

ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) Türk lirasına dönüşümün desteklenmesi kapsamında bankaların mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemesine yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB'nin 'Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ', 'Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' ve 'Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi Hesapları Hakkında Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişiklikle, altın hesapları, döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümüne ilişkin maddelere yeni bir bent eklendi. Eklenen bent ile Merkez Bankası, bankaların mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili kılındı.

YURT DIŞINDAKİ TÜRKLER YUVAM HESABI AÇABİLECEK

Yine yurt dışında yaşayan vatandaşlar da Türkiye'deki hesaplarını TL'ye dönüştürülebilecek. Yurt dışında yerleşik vatandaşlar mevduat ve katılım sistemi Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi hesaplarıyla işlem gerçekleştirilecek. Dolar, euro ve sterlin cinsi hesaplarını TL'ye dönüştüren Türk vatandaşları, destek uygulamasından yararlanabilecek.

Banka tarafından Merkez Bankası'nın hesabına aktarılan dövizler, Merkez Bankası tarafından dönüşüm kuru üzerinden satın alınacak ve karşılığı Türk lirası ilgili bankaya aktarılacak. İlave getiri döviz bazında anaparanın Türk lirası karşılığı üzerinden hesaplanacak ve Türk lirası olarak ödenecek. Vade sonunda hesap sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenecek.

DHA

Son Güncelleme: 01.02.2022 10:38
Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıFaiz Oranı Belirleme Yetkisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Muş: Küresel ihracattan aldığımız pay, ilk defa yüzde 1'in üzerinde
Bakan Muş: Küresel ihracattan aldığımız pay, ilk defa yüzde 1'in üzerinde
"Sosyal medya reklamlarına güvenmiyoruz, marka-fiyat bilincimiz düşük"
"Sosyal medya reklamlarına güvenmiyoruz, marka-fiyat bilincimiz düşük"
"Hasat edilen ürün miktarındaki azalma fiyat artışına yol açtı"
"Hasat edilen ürün miktarındaki azalma fiyat artışına yol açtı"
ULUSKON Başkanı Atasoy’dan Nijerya ile iş birliği
ULUSKON Başkanı Atasoy’dan Nijerya ile iş birliği
‘Yeşil Enerji’ dönüşümü 14 bin 110 ton karbondioksit salınımının önüne geçecek
‘Yeşil Enerji’ dönüşümü 14 bin 110 ton karbondioksit salınımının önüne geçecek
Kartlı harcamalardaki artış 2021’de yüzde 50’ye dayandı
Kartlı harcamalardaki artış 2021’de yüzde 50’ye dayandı
'Kur Korumalı Türk Lirası Mevduatı' kamu spotuyla tanıtıldı
'Kur Korumalı Türk Lirası Mevduatı' kamu spotuyla tanıtıldı
Soğuk hava meyve- sebzeyi vurdu
Soğuk hava meyve- sebzeyi vurdu
Dalındaki portakalı soğuk vurdu, dökülen ürünler çürüdü
Dalındaki portakalı soğuk vurdu, dökülen ürünler çürüdü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma