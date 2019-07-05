Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99635
ALTIN
252.984
DOLAR
5.6173
STERLİN
7.0408
EURO
6.3041
Aileler dikkat: 2 yaşına kadar ayakkabı giydirmeyin
Aileler dikkat: 2 yaşına kadar...
Coşkun Göğen: Yeşilçam emektarları mezarlıkta buluşuyor
Coşkun Göğen: Yeşilçam emektarları mezarlıkta...
Çiseli Şelalesi'ne ziyaretçi akını
Çiseli Şelalesi'ne ziyaretçi akını
Türkiye’nin yüzde 70’inde çene eklem rahatsızlığı var
Türkiye’nin yüzde 70’inde çene eklem...
Adis Jahovic: Avrupa'da oynamak hiç kolay değil
Adis Jahovic: Avrupa'da oynamak hiç...
İş fırsatları için hemen tıkla!

MEB VE TUSAŞ TEKNİSYENLER YETİŞTİRECEK

MEB VE TUSAŞ, MİLLİ MUHARİP UÇAK İLE AĞIR SINIF TAARRUZ HELİKOPTERİNİ HAYATA GEÇİRECEK TEKNİSYENLER YETİŞTİRECEK

MEB VE TUSAŞ TEKNİSYENLER YETİŞTİRECEK

MEB VE TUSAŞ, MİLLİ MUHARİP UÇAK İLE AĞIR SINIF TAARRUZ HELİKOPTERİNİ HAYATA GEÇİRECEK TEKNİSYENLER YETİŞTİRECEK

05 Temmuz 2019 Cuma 20:29
8 Okunma
MEB VE TUSAŞ TEKNİSYENLER YETİŞTİRECEK

AYTEKİN DABANCA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın öncülüğünde başlatılan savunma sanayii alanında mesleki ve teknik eğitimi geliştirme çalışmaları sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından Şubat ayında imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İşbirliği Protokolü’nün ardından, önde gelen savunma sanayii firmaları da kendi alanlarındaki bu işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmalar başlatıyor. 

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Milli Eğitim Bakanlığı Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Çelik arasında imzalanan protokol kapsamında, Ankara Kızılcahamam’da yer alan Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ismi “TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” olarak değiştirilecek. TUSAŞ imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü ile Milli Muharip Uçak ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri hayata geçirecek teknisyenler yetiştirecek.

İşbirliği çerçevesinde, mevcut olan “Uçak Bakım Alanı”nın öğretim programı hava ve uzay araçları üretim ve bakımı konularında savunma sanayiinin ihtiyaçlarına yönelik olarak güncellenecek, “Hava ve Uzay Araçları Teknolojisi” ile “Üretim ve Bakım Dalı” açılması kararlaştırılacak.

TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine TUSAŞ’ta staj imkanı sağlanacak. Bunun yanı sıra okulun laboratuvar ve atölye alt yapılarına TUSAŞ tarafından destek verilmesi, eğitim öğretim faaliyetlerinin TUSAŞ’ın ihtiyaçların gözetilerek tasarlanması, başarı kriterlerini sağlayan öğrencilere TUSAŞ tarafından burs verilmesi ve bu okuldan mezun olacak öğrenciler arasından TUSAŞ’ın uygun bulduğu kişilerin istihdam edilmesi sağlanacak. Böylece TUSAŞ, MMU ve Ağır Sınıf Taarruz helikopterini yapacak teknisyenleri yetiştirecek. Bu iş birliği çerçevesinde TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunlarından, araştırma üniversitelerinin savunma sanayii ile ilgili bölümlerine yerleşmeye hak kazananlara, TUSAŞ tarafından yüksek öğrenimleri sırasında burs verilecek. 

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Hakkında

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, sabit ve döner kanatlı hava platformlarından insansız hava araçları ve uzay sistemlerine kadar entegre havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin tasarım, geliştirme, modernizasyon, üretim, entegrasyon ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye’nin teknoloji merkezi konumunda olup; havacılık, uzay ve savunma sanayiinde küresel oyuncular arasında yer almaktadır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
MEBTusaşTeknisyenönce VatanA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa'da hibrit biber ve fasulye hasadı başladı
Bursa'da hibrit biber ve fasulye hasadı başladı
Makine ihracatı yılın ilk yarısında 8.8 milyar dolara çıktı
Makine ihracatı yılın ilk yarısında 8.8 milyar dolara çıktı
Antalya'ya ilk 6 ayda, 8 ülkeden sadece 1'er turist geldi
Antalya'ya ilk 6 ayda, 8 ülkeden sadece 1'er turist geldi
Euronics’in yıllık toplantısı ilk kez Türkiye’de yapıldı
Euronics’in yıllık toplantısı ilk kez Türkiye’de yapıldı
Dolar ve Euro'da son durum
Dolar ve Euro'da son durum
Silifke’de böğürtlen hasadı başladı
Silifke’de böğürtlen hasadı başladı
Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı
Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ödeme süresi 6 ay uzatıldı
Ödeme süresi 6 ay uzatıldı
Tüm zamanların gün rekoru kırıldı
Tüm zamanların gün rekoru kırıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans