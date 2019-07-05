MEB VE TUSAŞ TEKNİSYENLER YETİŞTİRECEK

AYTEKİN DABANCA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın öncülüğünde başlatılan savunma sanayii alanında mesleki ve teknik eğitimi geliştirme çalışmaları sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından Şubat ayında imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İşbirliği Protokolü’nün ardından, önde gelen savunma sanayii firmaları da kendi alanlarındaki bu işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmalar başlatıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Milli Eğitim Bakanlığı Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Çelik arasında imzalanan protokol kapsamında, Ankara Kızılcahamam’da yer alan Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ismi “TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” olarak değiştirilecek. TUSAŞ imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü ile Milli Muharip Uçak ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri hayata geçirecek teknisyenler yetiştirecek.

İşbirliği çerçevesinde, mevcut olan “Uçak Bakım Alanı”nın öğretim programı hava ve uzay araçları üretim ve bakımı konularında savunma sanayiinin ihtiyaçlarına yönelik olarak güncellenecek, “Hava ve Uzay Araçları Teknolojisi” ile “Üretim ve Bakım Dalı” açılması kararlaştırılacak.

TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine TUSAŞ’ta staj imkanı sağlanacak. Bunun yanı sıra okulun laboratuvar ve atölye alt yapılarına TUSAŞ tarafından destek verilmesi, eğitim öğretim faaliyetlerinin TUSAŞ’ın ihtiyaçların gözetilerek tasarlanması, başarı kriterlerini sağlayan öğrencilere TUSAŞ tarafından burs verilmesi ve bu okuldan mezun olacak öğrenciler arasından TUSAŞ’ın uygun bulduğu kişilerin istihdam edilmesi sağlanacak. Böylece TUSAŞ, MMU ve Ağır Sınıf Taarruz helikopterini yapacak teknisyenleri yetiştirecek. Bu iş birliği çerçevesinde TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunlarından, araştırma üniversitelerinin savunma sanayii ile ilgili bölümlerine yerleşmeye hak kazananlara, TUSAŞ tarafından yüksek öğrenimleri sırasında burs verilecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Hakkında

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, sabit ve döner kanatlı hava platformlarından insansız hava araçları ve uzay sistemlerine kadar entegre havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin tasarım, geliştirme, modernizasyon, üretim, entegrasyon ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye’nin teknoloji merkezi konumunda olup; havacılık, uzay ve savunma sanayiinde küresel oyuncular arasında yer almaktadır.