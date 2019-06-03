Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90346
ALTIN
248.884
DOLAR
5.8590
STERLİN
7.4173
EURO
6.5520
Basketbolda U18 Erkekler Türkiye Şampiyonu Galatasaray oldu
Basketbolda U18 Erkekler Türkiye Şampiyonu...
Baklava yediyseniz meyveyi azaltın
Baklava yediyseniz meyveyi azaltın
Hatay’da keşfedilen mağaraya, 'Bilge Taş' adı verildi
Hatay’da keşfedilen mağaraya, 'Bilge Taş'...
Genç haltercinin milli takım hayali
Genç haltercinin milli takım hayali
Tabuları yıkan lezzet!
Tabuları yıkan lezzet!

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici fiyatları Mayıs’ta bir önceki aya göre yüzde 0.95 yükseldi, yıllık enflasyon yüzde 18.71.

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici fiyatları Mayıs’ta bir önceki aya göre yüzde 0.95 yükseldi, yıllık enflasyon yüzde 18.71.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:17
8 Okunma
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

İSTANBUL - Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mayıs ayı verilerine göre, TÜFE Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0.95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4.99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19.91 arttı.

TÜİK verilerine göre, ana harcama grupları itibariyle Mayıs ayında tüketici fiyatları endeksinde yer alan gruplardan;

- giyim ve ayakkabıda yüzde 4.09,

- ulaştırmada yüzde 2.18,

- eğlence kültürde yüzde 1.86

- çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1.94 ve

- lokanta ve otellerde yüzde 1.61 arttı.

Tüketici fiyatlarındaki yıllık en yüksek artış yüzde 28.44 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görülürken,

- çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 26.75,

- ev eşyasında yüzde 24.54,

- Eğlence ve kültürde yüzde 20.06 ve

- lokanta ve oteller yüzde 19.77 arttı.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1.57, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3.37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.9 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18.79 arttı.

Mayıs 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 267 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 103 maddenin ortalama fiyatlarında ise düştü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EnflasyonMayıs AyıTüketici Fiyatları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kent ekonomisine katkısı 100 milyon Euro olacak
Kent ekonomisine katkısı 100 milyon Euro olacak
TOKİ 15 ilde 153 arsayı satışa sunacak
TOKİ 15 ilde 153 arsayı satışa sunacak
İTO, Mayıs ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
İTO, Mayıs ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
Domatesin fiyatı dibi gördü, üretici önlem istedi
Domatesin fiyatı dibi gördü, üretici önlem istedi
Bayraktar: Ramazanda fiyatı en fazla düşen ürün, salatalık oldu
Bayraktar: Ramazanda fiyatı en fazla düşen ürün, salatalık oldu
THY ile bayram tatilinde 1 milyon 930 bin yolcu uçacak
THY ile bayram tatilinde 1 milyon 930 bin yolcu uçacak
Türkiye, ilk 4 ayda 8 milyon 735 bin yabancı ziyaretçi ağırladı
Türkiye, ilk 4 ayda 8 milyon 735 bin yabancı ziyaretçi ağırladı
Dış ticaret açığı Nisan’da yüzde 55.6 azaldı
Dış ticaret açığı Nisan’da yüzde 55.6 azaldı
"Tüm Türkiye'ye rol model olacak"
"Tüm Türkiye'ye rol model olacak"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans