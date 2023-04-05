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Martta gayrimenkul satışı, şubata göre yüzde 83 arttı

Türkiye genelinde mart ayındaki gayrimenkul satış işlemlerinde, şubata göre yüzde 83 artış görüldü.

05 Nisan 2023 Çarşamba 13:22
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Martta gayrimenkul satışı, şubata göre yüzde 83 arttı
Ankara

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'de geçen ay 277 bin 496 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Bu işlemlerden 5 milyar 221 milyon 277 bin 948 lira tapu harcı geliri elde edildi.

Satış işlemlerinin 100 bin 867'sini konut, 51 bin 646'sını arsa, 93 bin 187'sini tarla, 10 bin 542'sini iş yeri ve geri kalanını ise diğer taşınmazların satışı oluşturdu.

Martta kayda geçen işlemler, 151 bin 416 gayrimenkul satışının yapıldığı şubata göre yüzde 83 arttı.

En çok satış işlemi yapılan 10 il arasında, 32 bin 149 ile İstanbul ilk sırada yer aldı.

İstanbul'u, 20 bin 876 ile Ankara, 15 bin 18 ile İzmir, 11 bin 596 ile Antalya, 11 bin 37 ile Bursa, 10 bin 60 ile Konya, 8 bin 479 ile Tekirdağ, 8 bin 347 ile Kocaeli, 7 bin 550 ile Mersin ve 7 bin 368 ile Balıkesir takip etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gayrimenkulsatışı
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