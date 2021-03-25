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Mart ayı sosyal yardım desteği ödemeleri başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin şartlı eğitim-sağlık, çoklu doğum ve kronik hastalık yardımları kapsamında yapılan sosyal yardım ödemelerinin başladığını açıkladı.

25 Mart 2021 Perşembe 10:28
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Mart ayı sosyal yardım desteği ödemeleri başladı

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, mart ayına ilişkin şartlı eğitim-sağlık, çoklu doğum ve kronik hastalık yardımları kapsamında yapılan sosyal yardım ödemelerinin başladığını bildirdi. Bakan Selçuk, çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklar, ilk ve ortaöğretim çağında olan çocuklar ve 0-6 yaş arasında olan çocuklar ile gebe kadınların gebelikleri, doğumları ve loğusalık dönemleri için ihtiyaç sahibi ailelere 2 aylık periyotlarla düzenli nakdi yardım verdiklerini belirterek, toplam 2 milyon 665 bin 282 fayda sahibine 271 milyon 114 bin 355 TL ödeme yapılacağını açıkladı. Bakan Selçuk, kronik hastalık yardım ödemelerinin bugün, diğer ödemelerin de 24-29 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BakanZehra Zümrüt SelçukSosyal Yardım
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