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Mart ayı Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2 milyar 417 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

10 Mart 2023 Cuma 10:46
Mart ayı Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı

Ankara

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, 2006'da başlatılan "Evde Bakım Yardımı" ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı.

Bakan Yanık, 2023 yılı ocak-temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı'nın 3 bin 336 liradan 4 bin 336 liraya çıkarıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 417 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 564 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştirmeye devam edeceğiz."

AA

Son Güncelleme: 10.03.2023 11:06
Anahtar Kelimeler:
Evde Bakım YardımıAile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
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