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Marmaris’te 618 m2 tarla satılacak

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27 Haziran 2021 Pazar 05:47
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Marmaris’te 618 m2 tarla satılacak

Marmaris Bayır'da 618 m2 tarla icradan satılıktır

Muğla İl, Marmaris İlçe, 0 Ada, 413 Parsel, BAYIR Mahalle/Köy, YANCAĞIZ Mevkii, Taşınmaz, Marmaris İlçesi, Bayır Mahallesi, Yancağız Mevkii, 0 ada 413 parsel numaralı tarla vasıflı taşınmaz T.C. Marmaris 2. İcra Dairesi tarafından açık artırma usulü ile satılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 618 m2 tarla, 62.300 TL. kıymeti ile açık artırmaya sunulacak. İlk ihale 17 Ağustos 2021 günü 11.15-11.20 saatleri arasında Kemeraltı Mah. 114.Sok. No:2 Marmaris Belediyesi Kapalı Pazar Yeri Üstü MARMARİS adresinde yapılacak. 

İhale ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler buradan ulaşabilir.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
MarmarisTarla
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