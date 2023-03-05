Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.212,38
ALTIN
1.126,84
DOLAR
18,89
STERLİN
22,78
EURO
20,10
Samsun Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Samsun Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının Genel Kurul Toplantısına Davet
Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının...
Dokuz Eylül Üniversitesi 4/B Sözleşmeli 147 Personel alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi 4/B...
Biruni Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alıyor
Biruni Üniversitesi 23 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Marmaris'teki "4. Uluslararası Yatçılık Sektörü" etkinliği tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneğince organize edilen "4. Uluslararası Yatçılık Sektörü" etkinliği sona erdi.

05 Mart 2023 Pazar 18:49
Marmaris'teki "4. Uluslararası Yatçılık Sektörü" etkinliği tamamlandı

Siteler Mahallesi'ndeki Club Turban Yazıcı Otel'de düzenlenen ve iki gün süren programda, çeşitli ülkelerden 25 firma ile Türkiye'deki yat kaptanları katıldı.
Etkinlikler kapsamında hukuk, deniz ve çevre konularında paneller düzenlendi.
Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği Başkanı Yusuf Ziya Karagöz, gazetecilere, etkinliğin uluslararası standartlarda çok verimli geçtiğini söyledi.
Yat kaptanlarının etkinliğe gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirten Karagöz, "Çok mutluyuz, gurur verici bir organizasyon gerçekleştirdik. Aldığımız geri dönüşler çok olumlu, etkinliğimiz çok iyi geçti. Bu durum bize cesaret verdi." dedi.
"Kaptanlarımız çok memnun kaldı"
Karagöz, hukuk, deniz, çevre konularında düzenledikleri konferansların verimli geçtiğini söyleyerek, "Kaptanlarımız çok memnun kaldı, bu etkinliğe destek oldular. Bilgi paylaşıldı. Bizlere inandılar. Firmalarla bir araya gelmelerinde herkes kazançlı oldu. Bu durum da bizleri de motive ediyor. Büyük bir aile olduğumuzu bu etkinlikle gösterdik." ifadesini kullandı.
Yat kaptanlarından Barış Erdoğan da ilk kez katıldığı etkinliği keyifli ve profesyonel bulduğunu, yeni insanlarla tanıştığını ifade etti.
Orhan Ünal ise 2019'dan beri takip ettiği etkinliğin her geçen yıl daha da geliştiğini vurguladı.
Ergün Bağlı da etkinliğin sektör adına çok faydalı ve verimli geçtiğini, son yıllardaki en kapsamlı etkinlik olduğunu kaydetti.
Adem Belgrat, etkinliğin verimli geçtiğini, derneğin avukatlarından da çok şey öğrendiğini aktardı.
Dernek yönetimince etkinliğin sonunda hazırlanan raporun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ve paydaşlara sunulacağı bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaMarmaris
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deprem bölgesinde ekonomi TOBB'un 5 projesiyle canlandırılacak
Deprem bölgesinde ekonomi TOBB'un 5 projesiyle canlandırılacak
Elektrikli oto satışı 2023'ün ilk 2 ayında hız kazandı
Elektrikli oto satışı 2023'ün ilk 2 ayında hız kazandı
Hatay'da sebze hali açılamadı, marul ve şalgam tarlada kaldı
Hatay'da sebze hali açılamadı, marul ve şalgam tarlada kaldı
KOSGEB bu yıl 13 bin kadın girişimciyi destekleyecek
KOSGEB bu yıl 13 bin kadın girişimciyi destekleyecek
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Depremlerden etkilenen esnaf ve sanatkarların kredi borçlarının ertelemesine dair karar yürürlükte
Depremlerden etkilenen esnaf ve sanatkarların kredi borçlarının ertelemesine dair karar yürürlükte
Hatay'ın sembolü tarihi çarşıların esnafı yeni başlangıç için iş yerlerinin onarılmasını istiyor
Hatay'ın sembolü tarihi çarşıların esnafı yeni başlangıç için iş yerlerinin onarılmasını istiyor
OHAL ilan edilen illerdeki öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanacak
OHAL ilan edilen illerdeki öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanacak
Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi