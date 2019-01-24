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Marmarabirlik 25 Ocak'ta ödeme yapacak

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, birliğin satışlarının olumlu yansıması sebebiyle ürün bedellerinin ödenmesinin 25 Ocak Cuma günü yapılacağını açıkladı.

Marmarabirlik 25 Ocak'ta ödeme yapacak

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, birliğin satışlarının olumlu yansıması sebebiyle ürün bedellerinin ödenmesinin 25 Ocak Cuma günü yapılacağını açıkladı.

24 Ocak 2019 Perşembe 16:46
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Marmarabirlik 25 Ocak'ta ödeme yapacak

BURSA - Marmarabirlik, 2018/2019 iş yılında 351 milyon TL bedelle 51 bin ton ürün alımı gerçekleştirdi. Marmarabirlik, alınan ürün bedellerinin 211,5 milyon TL’sini öderken, ortaklara kalan borcun yarısını da 30 Ocak yerine 25 Ocak’ta ödeyecek. Erken yapılacak olan bu ödemeyle birlikte Marmarabirlik üreticilerine toplamda 273,5 milyon TL ödemiş olacak.

2018/2019 alım kampanyasında üreticilerden 351 milyon TL karşılığı toplam 51 bin ton ürün alımı gerçekleştiren Marmarabirlik, ürün bedelinin yüzde 60'ını 15 günlük periyotlarda ödedi. Ürün alım kampanyasının sona sermesinin ardından Marmarabirlik'in mali imkanları değerlendirilerek, ürün bedeli alacaklarının kalan kısmının yarısını 25 Ocak’ta ödeme kararı aldı.

'ÜRETİCİMİZE OLAN BORCUMUZU BİR GÜN HESAPLARIMIZDA TUTMAYIZ DEDİK'

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, birliğin satışlarının olumlu yansıması sebebiyle ürün bedellerinin ödenmesinin 25 Ocak Cuma günü yapılacağını açıkladı. Asa, "Yapmış olduğumuz saha ziyaretlerinde şunu söylemiştik; 'eğer satışlarımızdan dönüşler planlananın öncesinde gerçekleşirse, üreticimize olan borcumuzu 1 gün hesaplarımızda tutmayız’ dedik. Yapılan bu ödeme bununun bir kanıtıdır” dedi.

"ORTAKLARIMIZA BORCUMUZ KALMAYACAK"

Ödeme planı kapsamında Mayıs ayında son dilim alacaklarının da birliğin imkanları elvermesi durumunda ödeme takviminin erkene alınabileceğini belirten Başkan Asa sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018/2019 iş yılı ürün alım kampanya dönemi ürünün ’var’ yılıydı. Bu zor yılda 51 bin ton ve 351 milyon bedelle ürün alımı gerçekleştirdik. Ürün bedellerinin yüzde 60 karşılığı olan 211,5 milyon TL’yi üreticilerimize ödenmiş, kalan borcumuzun yarısını da 30 Ocak 2019 tarihinde ödeneceğini açıklamıştık. Daha önce de belirttiğimiz gibi mali imkanlarının elverdiği sürece ortaklarımızın alacaklarının en kısa sürede ödenmesinin sözünü vermiştik. Marmarabirlik’in satışlarından geri dönüşümler olumlu yönde gerçekleştiğinden, ödeme gününü öne çekme kararı aldık. Üreticilerimizin alacakları son dilim olan 77,5 milyon TL ödenerek ortaklarımıza borcumuz kalmayacak."

BU YIL DA AYNI DÖNEMDE ÖDEME YAPILDI

Piyasada özel sektör temsilcilerinden daha yüksek fiyatla ürün alımlarını gerçekleştirdiklerini ve bugüne kadar ürün bedellerinin ödenmesinde hiçbir şekilde kredi kullanmadıklarına dikkat çeken Asa, "Yine bu kampanya dönemindeki ürün bedellerinin yüzde 80 karşılığı olan 273,5 milyon TL kredi kullanmadan ödenmiş olacaktır. Böylelikle geçtiğimiz yıl alınan kilogram ve toplam tutar miktarını bu yıl da aynı dönemde ödemiş olmaktayız. Geriye kalan yüzde 20 ödeme dilimi için kesinlikle kredi kullanılmayacaktır” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Marmarabirliködeme
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